Blazing Chrome bringt Anfang 2019 klassische Arcade-Action für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC

Publisher The Arcade Crew und Entwickler Joymasher enthüllen heute gemeinsam Blazing Chrome, die retro-inspirierte Koop-Schlacht, bei der die Erde vor der Herrschaft der gnadenlosen KI gerettet werden muss – und zwar Anfang 2019 auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC.

Zusammen mit der Ankündigung gewährt der neue Gameplay-Clip einen Blick auf die zerstörten Umgebungen, die Action-Fans erwarten, die für eine freundlichere, weniger mechanisch dominierte Zukunft kämpfen wollen. Die Spieler brauchen dabei ein stetiges Ziel, wenn sie durch ein Kriegsgebiet pflügen, indem sie kräftige Power-Ups, mächtige Exosuits und ein Arsenal an futuristischen Waffen nutzen, um auf diesem Schlachtfeld am Leben zu bleiben.

Blazing Chrome ist eine Art Rückblick auf die goldenen Tage der Sidescroller und garniert diese mit modernen Akzenten, die sicherstellen, dass sich das Gameplay gleichermaßen präzise und authentisch anfühlt und damit in die heutige Zeit passt. Die Spieler erleben sechs hochkarätige Stages, die mit tödlicher und massiv kugelhaltiger KI gefüllt sind – und ziehen als Mavra, eine einsame, menschliche Widerstandskämpferin oder als der rebellische aufständische Roboter Doyle in die Schlacht.

Modefans können sich zudem einen Vorsprung bei der Rettung der Menschheit verschaffen, indem sie ein spezielles T-Shirt zum Thema Blazing Chrome im kommenden Travis Strikes Again: No More Heroes auf Nintendo Switch überziehen.