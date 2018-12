Just Cause 4 – Launch-Trailer und erste Testwertungen

Am morgigen Dienstag wird das Actionspiel “Just Cause 4” von den Avalanche Studios veröffentlicht und passend zum veröffentlichten Launch-Trailer sind die ersten internationalen Testwertungen eingetroffen, die euch einen guten Überblick über die Qualität des Spiels verschaffen sollten.

Publisher Square Enix und Entwickler Avalanche Studios werden morgen das explosive Sandbox-Actionspiel “Just Cause 4” für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlichen. Bereits heute könnt ihr euch den frisch veröffentlichten Launch-Trailer reinziehen und nebenbei die ersten internationalen Testwertungen begutachten. So könnt ihr schon heute feststellen, ob der Titel euer hart verdientes Geld wert sein könnte.

Erneut schlüpfen die Spieler in “Just Cause 4” in die Rolle von Rico Rodriguez und reisen in den fiktiven Staat Solis. Dort angekommen dauert es nicht lange, bis sich der chaotische Actionheld mit der dortigen Miliz anlegt. Kurzum macht die Schwarze Hand Jagd auf ihn, während Rico nur versucht die Wahrheit über den Tod seines Vaters aufzudecken. Wie auch in den Vorgängern wird die riesige Open-World mit unterschiedlichen Biomen aufwarten können, die zudem von gefährlichen Wetterphänomenen heimgesucht werden. So muss Rico im neusten Abenteuer mit Blizzards, Blitzeinschlägen und auch Tornados fertig werden.

Wie die internationalen Kritiker hervorheben geizt auch der neuste Ableger nicht mit einer Portion übertriebener Action, die Fans der Vorgänger nicht unbekannt sein sollte. Zudem werden die unterschiedlichen Wetterphänomene positiv hervorgehoben, welche den beliebten Chaos deutlich verschärfen. Leider kämpft der Titel auf allen Plattformen mit technischen Problemen. Neben zahlreichen Bugs wird das Spiel auch von Performance-Problemen geplagt. Darüber hinaus wird das sich ständig wiederholende Missionsdesign ebenfalls bemängelt.

Testwertungen in der Übersicht:

“Just Cause 4” wird am 04. Dezember für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich sein. Unterhalb des Artikels findet ihr den Launch-Trailer.