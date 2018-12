Mutant Year Zero: Road to Eden – Launch-Trailer passend zur Veröffentlichung

Heute ist das interessante Taktikspiel “Mutant Year Zero: Road to Eden” für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht worden. Passend zum Release stimmt ein frischer Launch-Trailer auf den Titel ein.

Publisher Funcom und die Entwickler von The Bearded Ladies haben heute ihr interessantes Taktikspiel “Mutant Year Zero: Road to Eden” im Handel veröffentlicht. Passend zur Veröffentlichung des Spiels, welches das taktische Kampfsystem eines “XCOM” mit Story, Erkundung, Stealth und Strategie kombiniert, wurde auch ein frischer Launch-Trailer veröffentlicht. Der Trailer stellt die beiden anthropomorphen Protagonisten Bormin und Dux vor, die gemeinsam mit anderen Mutanten durch eine post-apokalyptische sowie post-humane Welt reisen und zu überleben versuchen.

Rui Casais, CEO bei Funcom, sagte zu der Veröffentlichung: „Wir sind absolut begeistert, heute Mutant Year Zero veröffentlichen zu dürfen. Es war eine Freude, mit dem talentierten Team von The Bearded Ladies zusammenzuarbeiten. Rundenbasierte Spiele gehören zu meinen Lieblings-Genres und ich hege keinerlei Zweifel, dass dieses Team ihr Herzblut und ihre gesammelte Kreativität in diesen einzigartigen Mix aus Adventure und Strategiespiel hat fließen lassen.“

„Mutant Year Zero: Road to Eden“ ist ab heute, dem 04. Dezember 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich.