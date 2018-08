THQ Nordic – Ein Kinosaal voller Spiele

Auf der diesjährigen Gamescom 2018 hatte THQ Nordic etwas Besonderes für die Medienvertreter vorbereitet und einen kleinen Raum im Stile eines Kinos hergerichtet, um uns einige kommende Titel im Schnelldurchlauf zu präsentieren. Wir haben uns die Show angesehen und verraten euch, welche Titel wir sehen durften.

Townsmen VR

Plattformen: Oculus Rift, HTC Vive, OSVR

Genre: Strategie

Release: TBA (Bereits seit Februar als Early Access)

Entwickler: HandyGames

Website: https://handy-games.com/en/games/townsmen-vr/



















Bei “Townsmen VR” handelt es sich um einen interessanten Strategie-VR Titel, der nach einem Mix aus “Die Siedler” und “Black & White” wirkt. Aus der Gott-Perspektive baut ihr eure eigene kleine Zivilisation auf einer kleinen Insel auf und könnt ähnlich wie in “Black & white” früher mit zahlreichen Objekten interagieren. So könnt ihr Jobs verteilen, indem ihr einfach die Siedler am kragen packt und diese am gewünschten Beruf abstellt, den Förster im Wald, den Schmied bei der Schmiede usw. Zudem kann das Wetter manipuliert werden, Fische aus einem Teich gefischt werden, die Bevölkerung samt Tierwelt durch die Gegend geworfen werden und andere lustige Sachen. Aber überzeugt euch am besten selbst von dem Titel in den unten eingebundenen Trailer von der Gamescom 2018.





Biomutant

Plattformen: PC, Playstation 4, Xbox One

Genre: Action-Rollenspiel

Release: Sommer 2019

Entwickler: Experiment 101

Website: https://experiment101.com/

















“Biomutant ist ein postapokalyptisches Kung-Fu-RPG in einer offenen Welt mit einem einzigartigen Martial-Arts-Kampfsystem, welches dich Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen kombinieren lässt. Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaumes sickert der Tod. Erforsche eine Welt im Umbruch und entscheide ihr Schicksal – wirst du sie retten oder in eine dunkle Zukunft führen?” Die Spieler können Waffen Craften, unterschiedliche Ausrüstungs-Sets finden und ausrüsten, eine Vielzahl an Fortbewegungsmittel wie Mechs, Jet-Skis, Heißluftballons und mehr nutzen und zu Guter Letzt ihre eigenen Entscheidungen treffen. Jede Entscheidung bestimmt den Ausgang eurer Geschichte.





Wreckfest

Plattformen: PC (Early Access), Playstation 4, Xbox One

Genre: Rennspiel

Release: 2019

Entwickler: Bugbear Entertainment Ltd.

Website: http://www.wreckfestgame.com/





















Kennt noch einer Destruction Derby auf der Playstation 1 oder die FlatOut-Reihe? Während FlatOut 1 & 2 noch unglaublich viel Spaß machten, waren die weiteren Ableger nur noch für die Schrottpresse, aber nun kehren die legendären Entwickler Bugbear Entertainment mit “Wreckfest” zurück, die sich auch für FlatOut 1 & 2 verantwortlich zeigten. Euch erwarten außergewöhnliche Crashes, Kopf-an-Kopf-Rennen und völlig neue Arten Metall zu verbiegen – einmalige Momente, die es so nur in Wreckfest gibt. Dank der realitätsgetreuen Physik sehen die crashes besser aus denn je. Anfang 2019 soll der Release für PC, Playstation 4 und Xbox One erfolgen.





Fade to Silence

Plattformen: PC (Early Access), Playstation 4, Xbox One

Genre: Survival-Rollenspiel

Release: 2019

Entwickler: Black Forrest Games

Website: https://fadetosilence.com/de/



“Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Ash, einem geborenen Anführer, der sich seinen eigenen Dämonen stellen muss. In dieser Rolle erkundet ihr postapokalyptische, eisige Einöden, um die zum Überleben erforderlichen Rohstoffe zu sammeln und euch einen Unterschlupf zu errichten. Aber aufgrund schwindender Ressourcen müsst ihr schon bald selbst für einfache Aufgaben wie das Verbessern von Ausrüstung und Sammeln von Materialien gefährliche Expeditionen auf euch nehmen. Dabei müssen Spieler weite Gebiete durchqueren, in denen sie auf unheimliche Monster treffen – und auf einen weitaus schlimmeren Gegner: den erbarmungslosen Winter. Die frostigen Temperaturen fordern zwar unaufhörlich ihren Tribut, aber die tödlichste Gefahr geht von den Schneestürmen aus. Wird man von ihnen überrascht, hängt das eigene Leben an drei Dingen – dem eigenen Können, einer unbändigen Willenskraft und einer ordentlichen Portion Glück”, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.





Desperados 3

Plattformen: PC, Playstation 4, Xbox One

Genre: Strategiespiel

Release: 2019

Entwickler: Mimimi Productions

Website: https://desperadosgame.com/













Nach dem überaus erfolgreichen Shadow Tactics: Blades of the Shogun bleiben die Entwickler von mimimi Productions beim bewährten Konzept und schicken die Spieler im nächsten Jahr mit “Desperados 3” in den wilden Westen. “Desperados 3” wird ein modernes taktisches Strategiespiel im wilden Westen. Der Spieler übernimmt die Kontrolle von fünf unvergleichlichen Charakteren, die alle über ihre individuellen Fähigkeiten verfügen. Mit Geschick und Taktik muss der Spieler die unterschiedlichen Fähigkeiten der Gruppe kombinieren und einsetzen, um dem unerbittlichen Westen zu trotzen. Jeder Fehltritt kann zum sofortigen Tod führen.









Darksiders 3

Plattformen: PC, Playstation 4, Xbox One

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 27. November 2018

Entwickler: Gunfire Games

Website: https://darksiders.com/de/

















“Kehren Sie in Darksiders III zurück auf eine von der Apokalypse verheerte Erde. Schlüpfen Sie in diesem Hack’n’Slash-Action-Adventure in die Rolle von FURY, die auf der Fährte der sieben Todsünden ist. FURY ist die unvorhersehbarste und rätselhafteste der vier Reiter und muss dort Erfolg haben, wo viele andere vor ihr gescheitert sind: der Wiederherstellung des Gleichgewichts auf der Erde”, so die offizielle Beschreibung zum Titel.