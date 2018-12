GRIS – Das wunderschöne Abenteuer im Launch-Trailer

Indie-Publisher Devolver Digital und die Entwickler von Nomada Studio präsentieren ihr malerisches Abenteuer „GRIS“ in einem Launch-Trailer, welches bereits morgen für die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht wird.

„GRIS“ ist ein narratives Abenteuer, welches den Spieler emotional berühren möchte. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines jungen Mädchens, die in ihrer eigen Welt verloren geht und mit schmerzhaften Erinnerungen konfrontiert wird. Dabei ist die malerische Welt frei von Gefahr, Frustration oder Tod und wird von delikater Kunst, detaillierten Animationen und einem eleganten Soundtrack zum Leben erweckt. Die Trauer des Mädchens manifestiert sich in ihrer Kleidung, welche ihr neue Fähigkeiten verleiht und damit hilft, sich besser in ihrer verblassten Realität zurechtzufinden. Lichträtsel, Platforming-Sequenzen und optionale Skill-basierte Herausforderungen muss der Spieler überwinden, während sich die Geschichte nach und nach entfaltet.

„GRIS“ wird am 13. Dezember 2018 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Den wunderschönen Launch-Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.