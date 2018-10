Days Gone – Release wurde verschoben

Der Veröffentlichungstermin von Sonys Zombie-verseuchten Open-World Titels “Days Gone” wurde von Februar 2019 auf den April 2019 verschoben. Die Verantwortlichen äußern sich zu den Gründen.

“Days Gone” wird nicht mehr wie angenommen am 22. Februar 2019 veröffentlicht, sondern soll nun ein paar Wochen länger auf sich warten lassen. Sony möchte mit der Verschiebung dem überfüllten Monat Februar aus dem Weg gehen und den Entwicklern noch mehr Zeit für den Feinschliff gewähren. “Wir haben kürzlich beschlossen, die Veröffentlichung von Days Gone aus dem überfüllten Februar auf den 26. April 2019 zu verlegen. Während die Entwickler sich bereits darauf freuen, Days Gone in den Händen der Fans zu sehen, wird Bend Studio die Gelegenheit nutzen, den Titel weiter zu polieren”, so das Statement über den Playstation Blog.

Demnach soll “Days Gone” nun erst am 26. April 2019 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht werden. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch ein aktuelles Gameplay-Video ansehen. Wir hoffen sehr, dass es zu keiner weiteren Verschiebung des Action-Titels kommt.