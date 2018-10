Mutant Year Zero Road to Eden – Ausführliches Walkthrough und Overview-Trailer

Im Dezember wird das taktische Abenteuerspiel “Mutant Year Zero: Road to Eden” für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Grund genug dachten sich die Entwickler euch mit einem Overview Trailer und einem ausführlichen Walkthrough an den Titel zu erinnern.

Publisher Funcom veröffentlichte neue Videos zum kommenden Taktik-Abenteuer “Mutant Year Zero: Road to Eden”. In einem Overview Trailer könnt ihr euch zunächst damit vertraut machen, was euch denn überhaupt für ein Spiel erwartet und in dem knapp 20 minütigen Walkthrough erklären euch die Entwickler von The Bearded Ladies Consulting die wichtigsten Mechaniken des Spiels. Das Ziel der Entwickler war es den rundenbasierten Kampf von “XCOM” mit Echtzeit-Stealth und der Erkundung einer post-humanen Welt zu vereinen. Im Entwicklerteam finden sich unter anderem auch Veteranen wieder, wie den früheren “Hitman”-Designer und einen der Schöpfer von “Payday”.

“Mutant Year Zero: Road to Eden ist nach einem atomaren Vorfall angesiedelt. Die Natur hat die Ruinen der Städte zurückerobert. Die Überreste der Zivilisation werden von Mutanten, deformierten Humanoiden und Tieren geplündert, die auf der Suche nach Erlösung oder auch nur nach Lebensmitteln sind. Um zu überleben, müssen du und deine Gefährten aufbrechen und die Zone erkunden. Vielleicht findest du eines Tages das legendäre Eden, die Zuflucht der Altvorderen im Zentrum der Hölle. Dort wartet die Wahrheit – behaupten zumindest die Geschichten. Vielleicht stößt du dort auf Antworten”, so die Macher.

“Mutant Year Zero: Road to Eden” soll am 04. Dezember 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.