VIVA LA GAMOLUTION!

Liebe Leser,

Liebe Leserinnen,

Liebe geschlechtsneutrale mitlesende Individuen,

Liebe NSA, lieber BND und alle anderen die mitlesen,

Playstation Choice gibt es nun seit dem 8.9.2013, also fast 4,5 Jahre und in dieser Zeit ist viel passiert. Wir blicken zurück auf eine Menge Autoren, wie zum Beispiel unseren Egor, der mit beeindruckenden 782 Beiträgen die absolute Spitzenposition einnimmt und zum wichtigsten Mitglied von Playstation Choice geworden ist. Leider plant er uns im kommenden Jahr zu verlassen, auch wenn das noch nicht ganz fest steht. WIr beglückwünschen Egor an dieser Stelle natürlich zum Aufstieg zu einer größeren Seite und an dieser Stelle auch die Kollegen von Rebel Gamer, die sich in Zukunft auf einen guten und zuverlässigen Mitarbeiter verlassen dürfen. Natürlich fällt es mir an dieser Stelle nicht leicht Egor gehen zu lassen, aber leider können wir weder etwas dagegen tun, noch ihn aufhalten. Wir wünschen ihm an dieser Stelle nur das Beste für die Zukunft und seinem Weg. Natürlich darf er uns hier gerne weiterhin erhalten bleiben um gelegentlich dabei zu sein, aber vielleicht haben wir auch ganz viel Glück und er bleibt bei uns….

Insgesamt blicken wir auf 3412 Artikel zurück, die euch informiert haben und auf dem laufenden gehalten haben. Ich bin heute ein wenig melancholisch wenn ich sagen muss das wir Playstation Choice gehen lassen müssen, aber es ist notwendig. Das Jahr 2019 wird vieles neues bringen, unter anderem eine neue Spieleseite: GAMOLUTION. Wir werden weiterhin für euch unter http://www.Playstation-Choice.de erreichbar bleiben, aber wir werden ein Re-Branding vornehmen. Wir haben uns mit den Jahren weiterentwickelt, wir haben uns erweitert und so begrüßen wir im kommenden Jahr eine neue Kollegin und erweitern unser Team im laufe des Jahres auch um weitere Kollegen. Aber für den neuen Start begrüßen wir erstmal unsere Sandy, von der ich hoffe das ihr sie herzlich willkommen heißt.

Ein neuer Name, ein neues Konzept, die alte Qualität und der alte Charme. Sicherlich sind wir nicht die besten was die Rechtschreibung angeht, aber auf unsere Meinung könnt ihr euch verlassen. Wir werden weiterhin ehrlich und unabhängig bleiben aber eine Namensänderung, ein neue Markenname ist notwendig. Leider werden wir immernoch zum Großteil als Playstation exklusive Seite wahrgenommen, dabei wollen wir mehr sein. Natürlich werden wir das langsam beginnen müssen und nicht gleich zu 200% durchstarten können, aber wir sind vorbereitet. Wir sind durchaus in der Lage mittlerweile auch aktuelle PC Spiele zu testen, haben extra für mobile Gaming ein I-Phone zusätzlich zu unseren Android Geräten gekauft und sind in der Lage für X-Box wie Playstation zu testen und haben sogar die meisten Nintendo Konsolen hier. Wir sind also durchaus in der Lage und auch gewillt alle Konsolen zu unterstützen. Natürlich brauchen wir dafür noch unterstützung, eine einzelne Mitarbeiterin wird da nicht alles rumreißen aber unsere Sandy wird sicherlich einiges mehr bewegen können, immerhin fängt sie nicht bei Null an sondern kommt als erfahrene Gamerin zu uns.

Wir wollen im kommenden Jahr als Gaming Website wahrgenommen werden und das werden wir auch mit dem neuen Namen und dem neuen Design, das in den kommenden Tagen eingepflegt wird erreichen. In den nächsten Tagen werdet ihr vermehrt auf einen “Bearbeitungsstatus” treffen, eventuell den ein oder anderen Bug feststellen und sicherlich auch einige Probleme auf unserer Seite finden. Natürlich dürft ihr uns gerne per E-Mail kontaktieren, wenn ihr ein Problem findet, aber im großen und Ganzen werden wir beim arbeiten sein.

Das erwartet euch mit Gamolution:

VIVA LA GAMOLUTION, unter dem Hashtag #Gamolution werdet ihr in kürze einiges von uns hören und wir wollen im kommenden Jahr auch einige tolle Aktionen bieten. Allem voran wollen wir im kommenden Jahr, nachdem uns nun endlich ein schnellerer Internetanschluss zugesagt worden ist, die Youtube Aktivitäten wieder aufnehmen und fördern. Hinzu kommt das wir natürlich auf einer breiteren Ebene berichten werden und euch deutlich mehr Infos zu deutlich mehr Spielen bieten wollen.

Wir hoffen ihr kommt gut ins neue Jahr und freut euch genauso wie wir auf all die Aktionen, Gewinnspiele und vieles mehr was wir im kommenden Jahr planen!

und nicht vergessen:

VIVA LA GAMOLUTION!