Asassins Creed Odyssey – DAS IST SPARTA !

Nach dem alten Ägypten begeben wir uns nun ins alte Griechenland. Um die Geschichte der Asassinen fortsetzen zu können begeben wir uns in eine Welt die längst versunken ist und heute kaum noch existiert. Im Gegenteil zur Ägyptischen Geschichte sind allerdings viel mehr Teile der Grieschichen Geschichte mit Sagen, Legenden und Mythen durchzogen, was spielerisch durchaus interessant werden dürfte.

Das Spiel beginnt mit der legendären Schlacht an den Thermophylen in der Leonidas, seine 300 Spartiaten und noch ein paar Griechen mehr die Perser aufgehalten haben. Ja wir zitieren hier aus 300 und die Schlacht ist tatsächlich historisch überliefert. Leonidas, Xerxes und die 300 sind keine Hollywood Erfindung sondern Realität und Teil der grieschichen Geschichte. Ihr spielt als junger Spartiat oder spartianische Frau, die Wahl liegt bei euch, die eng mit diesen Geschehnissen verbunden zu sein scheint. Hinein geht es in ein großes Abenteuer und wie sollte es auch anders sein, aus Lügen, Intriegen, Verrat und Krieg.