Warcraft 3 Reforged – Neuauflage kommt 2019

Blizzard Entertainment hat im Rahmen seiner Hauseigenen Blizzcon 2018 “Warcraft 3: Reforged” angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Strategie-Klassikers aus dem Jahr 2002 und soll 2019 veröffentlicht werden.

2019 hat das Warten auf einen neuen Strategie-Titel aus dem Warcraft-Universum endlich ein Ende, doch anders als erhofft werden Fans noch nicht mit einem vierten Teil der Reihe bedient. Stattdessen bekommen wir eine Remaster/Remake von “Warcraft 3″spendiert. “Warcraft 3: Reign of Chaos” und die Erweiterung “The Frozen Throne” wurden zu diesem Zweck von Grund auf neu erschaffen. Das Spiel soll komplett modernisiert auf den Markt kommen, damit inbegriffen sind umfassende Grafikupdates, eine Reihe moderner sozialer Funktionen samt Spielerzuweisung über das Battle.net und ein aktualisierter Welteditor.

Für Warcraft 3: Reforged wurde jeder Charakter, jedes Gebäude und alle Teile der Umgebung neugestaltet, um die Tiefe, das Ausmaß und die Seele dieser rauen Welt hervorzuheben”, so Blizzard Entertainment. Darüber hinaus wird man die Neuauflage mit über vier Stunden an aktualisierten Videosequenzen und dazugehörigen neu aufgenommenen Dialogen versehen, um Schlüsselcharakteren wie Sylvanas Windläufer und Arthas Menethil neues Leben einhauchen zu können.

Der neue Welteditor soll neue Werkzeuge und Funktionen bieten. Damit soll es den Spielern ermöglicht werden komplett neue Universen erschaffen zu können und bereits existierende benutzerdefinierte Karten werden in “Reforged” spielbar sein. Auch werdet ihr die neue Spielerzuweisung über das Battle.net dazu verwenden können Freunde oder Rivalen zu traditionellen oder benutzerdefinierten Spielen einzuladen.

“Warcraft 3: Reforged” soll zu einem noch unbekannten Zeitpunkt 2019 für PC veröffentlicht werden. Die Standard Version schlägt mit einem Preis von knapp 30 Euro zu Buche, während die “Spoils of War Edition” rund zehn Euro mehr kosten wird und Skins für vier Heldeneinheiten im Spiel umfasst. Zudem werden in der Special Edition ebenfalls eine Reihe von Boni für andere Blizzard-Spiele, darunter ein furchteinflößender Fleischwagen als Reitfahrzeug für “World of Warcraft”, den Kartenrücken “Der Dritte Krieg” für “Hearthstone” und mehr für die Käufer bereit stehen.