Kingdom Hearts 3 – Rapunzels Welt im neuen Trailer

Im neusten Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel “Kingdom Hearts 3” könnt ihr Rapunzels Welt bestaunen. Dieser zeigt eindrucksvoll mit wie viel Liebe zum Detail die Entwickler von Square Enix ans Handwerk gehen.

Im Rahmen der Comics & Games 2018 in Italien wurde ein neuer Trailer zum Disney und Final Fantasy Crossover-Rollenspiel “Kingdom Hearts 3” veröffentlicht. In diesem sehen wir die Helden des Spiels Sory, Donald und Goofy auf Rapunzel und Co. stoßen. Das Königreich Corona, welches aus dem Disney-Film Rapunzel – Neu verföhnt oder im Original Tangled bekannt ist, wird eindrucksvoll in Spielgrafik präsentiert.

Wie im bekannten Disney Film verlässt Rapunzel zum ersten Mal ihren Turm mit Hilfe des charmanten Banditen Flynn Rider. Begletet von Sory, Donald und Goofy erkunden sie das Königreich Corona und kämpfen sich dabei durch feindliche Heartless.

“Kingdom Hearts 3” wird am 29. Januar für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Der Trailer steht in englischem und japanischen Ton zur Verfügung. Leider verzichtet Publisher Square Enix beim dritten Ableger auf eine lokalisierte Sprachausgabe.

Englische Sprachausgabe:

Japanische Sprachausgabe: