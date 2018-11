Red Dead Redemption 2 – Erste Mythbusters-Videos veröffentlicht

Habt ihr euch bereits gefragt, ob ein fahrender Zug in Rockstar Games Western-Epos “Red Dead Redemption 2” anhält, wenn etwas die Gleise blockiert? Oder ob eine Straßenbahn mit Dynamit gesprengt werden kann? Die Antworten auf diese Fragen und noch mehr liefern euch die jüngst veröffentlichten Mythbusters-Videos, die ihr unterhalb des Artikels wiederfindet.

“Red Dead Redemption 2” bietet eine unglaublich detailreiche Open-World und ist zudem mit unzähligen Geheimnissen gefüllt. Doch wie realistisch ist das Western-Epos? Diesen Fragen rücken die YouTuber von Defend the House in ihren zwei Mythbusters-Videos auf die Pelle und ergründen wichtige Fragen wie: Hält ein Zug an, wenn sich ein Hindernis auf den Gleisen befindet? Oder können bei einem Duell beide Kontrahenten gleichzeitig sterben? Fressen Schweine eigentlich Leichen? Diese und weitere Fragen werden in den neuen Videos beantwortet.

“Red Dead Redemption 2” ist seit dem 26. Oktober 2018 für Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Wer alle Geheimnisse finden, sich jedoch nicht selbst auf die Suche machen möchte, dem können wir nur die interaktive Karte weiter empfehlen.