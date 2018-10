Call of Cthulhu – Der Horror-Titel in der Test-Übersicht

Zum neuen Horrorabenteuer “Call of Cthulhu” von den Cyanide Studios sind die ersten internationalen Testwertungen gestern pünktlich zum Launch des Titels veröffentlicht worden. Wie sich der Schocker schlägt verraten wir euch hier.

Gestern ist mit “Call of Cthulhu” pünktlich zu Halloween ein neuer Horror-Titel für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht worden und die ersten internationalen Kritiker haben bereits ihre Meinung dazu publiziert. Entstanden ist das neue Spiel bei den Franzosen der Cyanide Studios (Game of Thrones, Of Orcs and Men, Styx: Shards of Darkness), die eher durchwachsene Spiele produzieren. Ob es ihnen mit “Call of Cthulhu” endlich gelingt in die oberste Liga aufzusteigen, verraten euch die Testwertungen in der Übersicht.

Leider fallen auch die ersten Meinungen zu “Call of Cthulhu” sehr unterschiedlich aus, doch fest steht, dass uns hier kein großartiger Hit erwartet. Als positiv wurde das clevere Nutzen der Umgebungen für Schockmomente, das verwirrende Pacing und die bedrückende Atmosphäre hervorgehoben. Auf der negativen Seite spricht man über schlechte Animationen, abgenutzte Spielmechaniken und dass die Entwickler zu sehr an den Arbeiten von H. P. Lovecraft festhalten, ohne was eigenständiges zu liefern und darauf auf zu bauen.

“Call of Cthulhu” ist seit dem 30. Oktober für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich.

Erste Wertungen in der Übersicht