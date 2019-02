Video Poker und Blackjack auf der Playstation

Online Glücksspiele, Sportwetten und Online Casinos werden in den letzten Jahren immer beliebter. Natürlich gibt es Fans der Online Variante des geldverbrennens genauso wie es Menschen gibt die eine Playstation oder eine X-Box kaufen nur um Fifa zu spielen, warum sollte man also nicht auch Glücksspiele auf der Playstation spielen können?

Mittlerweile entwickelt sich nicht nur die Videospielindustrie rasend weiter sondern auch die Glücksspielindustrie. Mittlerweile ist es eigentlich kein Problem auch Casinospiele auf der Playstation zu spielen. Hochwertige Online Casino Anbieter wie www.blackjackspielen.com.de, die sich auf Kartenspiele spezialisiert haben sind mittlerweile auch komplett auf den Spielkonsolen spielbar.

Der einzige wirklich große Nachteil ist die Bedienbarkeit. Gerade eine Playstation oder eine X-Box sind nicht gerade das was man als komfortable Lösung für Internetanwendungen. Habt ihr mal versucht eine Internetseite mit der Playstation zu besuchen? Alleine bis man die richtigen Knöpfchen gefunden hat, das Vollbild eingestellt hat und schwupps kommt ein Popup und schmeißt uns wieder aus der Seite. Zudem ist die Steuerung des Mauszeigers mit dem Controller die wahre Hölle.

Erste Ansätze hat man vor einigen Jahren bereits auf Playstation gemacht. Spiele wie Four Kings Casino oder Vegas Party haben versucht die beliebten Glücksspiele Massentauglicher zu machen, nur konnten sie kaum ein gutes Feeling erzeugen. Auch war es den Spielen bisher kaum möglich technisch einwandfrei zu funktionieren. Sowohl das Four Kings Casino als auch andere Spiele wiesen bisher so viele Bugs und so viele Fehler auf das es kaum möglich war ein anständiges Spielerlebnis aufzuweisen. Miserable Netzcodes, schlechte Server, überlastete UI´s und vieles andere beweisen klar und deutlich das die bisherigen Lösungen keine wirkliche Option waren und auch so schnell nicht besser werden.

Da die Spielkonsolen mittlerweile so gut wie alles unterstützen, außer Netzanwendungen muss hier klar nachgebessert werden. Wir gehen natürlich davon aus das dies mit der aktuellen Generation nicht mehr funktionieren wird aber wir hoffen durchaus das mit der Playstation 5 alles besser werden wird. Es geht uns dabei nicht ausschließlich um Glücksspiele, sondern um alle möglichen Netzanwendungen. Dazu gehören auch Browsergames, denn die funktionieren zwar technisch oft auf Konsolen, aber die Bedienung ist meist absolut unterirdisch.

Echte hochwertige Casinoanwendungen, Sportwettenanbieter und Co. werden wir aktuell wohl noch auf Playstation und X-Box vermissen müssen, wobei die Konsolen eigentlich perfekt für solche Dinge geeignet wären. Gerade im Bereich der Sportwetten könnten wir uns gut vorstellen das Übersichtsseiten für Sportergebnisse sicherlich interessant sein könnte. Entsprechende Apps und Anwendungen werden zwar derzeit noch wehement von den Herstellern blockiert, allerdings wird das auf lange Sicht kaum haltbar sein. Gerade wenn die Anbieter ihre Geräte immer mehr in den eigentlichen Alltag integrieren wollen und immer mehr Anwendungen im Bereich der Heimunterhaltung ermöglichen sollen so werden SOny und Microsoft nicht um das Thema Glücksspiele herumkommen.

Wir können uns die Spielkonsolen der Zukunft als Mediencenter gut vorstellen. Integrierte Reciever für alle möglichen TV Empfangsmodi und dazu können zusätzliche Informationen als Nachrichten direkt auf den Bildschirm projiziert werden. So erhalten sie auch während der Fußballübertragung eine Nachricht wieviele Richtige sie im Lotto hatten, oder können Live nachlesen wie es gerade in den anderen Stadien steht. Aber auch als Sprachgesteuerte Alternativen zum oftmals eingeschränkten Smart TV können die Konsolen der Zukunft sicherlich einiges leisten.

Wir sind zwar nicht zu hundert Prozent sicher das sich Videopoker und Black Jack auf Playstation und Co. durchsetzen werden, zumindest nicht zum zocken um Echtgeld, aber eine technisch gute Basis würden die aktuellen Konsolen mit ihrem Zubehör durchaus bieten.