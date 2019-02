Playstation 5 – Was wir auf jeden Fall erwarten

Die Playstation 5 wird DER nächste große Wurf in der Videospielindustrie und sicherlich eine der begehrenswertesten Konsolen ever werden. Dafür wird Sony sicherlich sorgen. Bisher sind aber nicht viele Details zur späteren Konsole bekannt geworden und natürlich haben wir auch nicht gerade das Kleingeld um uns als Entwickler registrieren zu lassen und eine Entwicklerkonsole zu erstehen, sorry. Aber einige Dinge sind zumindest wahrscheinlich!

Wir gehen zum Beispiel davon aus das die PS5 abwärtskompatibilität bieten wird und immer mehr auf Hardcore Gamer ausgelegt sein wird, denn als Massenprodukt. Um eine gute Leistungssteigerung und 4K Grafik mit 60 FPS nativ bieten zu können ist nämlich eine ordentliche Hardware nötig. Ein aktueller, guter Gaming Laptop, im Einsteigersegment kostet zum Beispiel um 1300-1500 Euro und bietet die maximale Auflösung bei allen aktuellen Spielen, aber leider nur in Full HD, bei 4K Darstellung sehen wir ein Ruckelbild das wir von vor 15-20 Jahren noch kannten, das heute aber immer seltener wird. Sprich aktuelle, halbwegs 4K fähige Hardware in Laptop größe, was für eine Spielkonsole typisch ist, liegt um die 2500-3000 Euro. Sicherlich wird die PS5 keinen solchen preis kosten, aber sie wird definitiv teurer als die PS4 werden.

Zum Thema Abwärtskompatibilität erwarten wir auch auf der horizontalen Ebene duetlich mehr kompatibilität. Das wir jetzt ein X-Live Abo auf PS5 nutzen können erwarten wir nicht, auch wenn Microsoft derzeit stark versucht X-Box Live anderweitig unterzubringen. Wir gehen aber davon aus das die PS5 deutlich mehr kompatibilität zu Netzanwendungen und Spielen bieten wird. So denken wir das die kommende Konsolengeneration auch Webanwendungen wie Sportwettenanbieter, Live TV Übertragungen inkl. Aufzeichnung oder Online Spiele wie www.blackjackspielen.com.de unterstützen wird. Aber auch bekannte Browsergames könnten auf PS5 wieder mehr beachtung finden.

Wann erscheint die Playstation 5?

Dieser Frage widmen sich viele Medien, wie zum Beispiel PC Games, die einen guten Ansatz verfolgen:



Wir können den Kollegen hier nur zustimmen, die E3 Abstinenz von Sony ist sicherlich “verdächtig”, wir gehen aber nicht davon aus das die PS5 im Frühjahr 2020 kommt, eher peilen wir das Weihnachtsgeschäft 2020 als mögliches Ziel an. Frühjahr wäre unüblich, weil sich dann nicht unbedingt viel Geld scheffeln lassen könnte, das Weihnachtsgeschäft ist hier eher typisch, da lassen sich die Kunden eine neue Spielkonsole eher mehr Geld kosten.

Sollte allerdings der Preis wie erwartet recht hoch ausfallen, könnte Sony die Details zur Konsole spätestens im Frühjahr 2020 bekanntgeben, das wäre durchaus realistisch, damit die geschockten Kunden Zeit haben sich zu erholen und ein bisschen Geld bis Weihnachten zurückzulegen. Einen späteren Release können wir uns allerdings auch sehr gut vorstellen. Die Frage ist allerdings auch wie weit die Entwicklung jetzt ist, denn Sony wird bekanntlich ja PSVR2 gleich in die PS5 integrieren. Ob es wirklich ein neues VR System ist, oder einfach eine verbesserte Version des aktuellen ist aber derzeit auch nicht bestätigt, aus diesem Grund könnte es gut sein das wir lediglich die kompatibilität zu VR1 integriert haben werden und PSVR2 zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert wird!

Die Tatsache jedoch das wir immernoch mehr Fragen als Antworten haben, es bisher keinerlei Leaks gab stimmt uns nachdenklich. In den letzten Jahren gab es immer wieder Leaks von Foxxcon und Co., also den Produzenten der Konsolen, denn diese müssen schließlich entsprechende Arbeitskontingente für die neuen Plattformen bereithalten. Sony würde ja niemals eine neue Konsolengeneration an den Start bringen ohne vorher sicherzustellen das man zumindest halbwegs dem Ansturm der zahlungswiligen Kundschaft gewachsen zu sein.

So oder so dürft ihr euch allerdings sicher sein das wir für euch dran bleiben und alle Infos die wir bekommen an euch weitergeben werden. Was glaubt ihr denn wann die neue Konsolengeneration kommen wird? Glaubt ihr noch an ein Release 2020? Wir sind davon bei weitem nicht mehr überzeugt!