Unnötig oder angebracht? Speicherriesen von WD vorgestellt!

Die PS4 und die PS4 Spiele sind in den letzten Jahren immer größer geworden, aber auch auf dem PC und anderen KOnsolen wird Speicherplatz immer wertvoller und knapper. Alleine Spiele wie Fallout 76 oder Red Dead Redemption werden auf Dauer mit wenigen Patches die 100GB Grenze sprengen. Was das für 500 GB Varianten von Konsolen bedeutet brauchen wir hier, so glauben wir keinem zu erzählen. Ein Festplattenspezialist hat nun eine komplett neue Speichergeneration angekündigt.

Aus dem Hause Western Digital erreichte uns die Nachricht das die Serie Western Digital Ultrastar DC HC620 wird Platten mit 12-15 Terrabyte bieten. Ein Preis ist natürlich noch nicht bekanntgegeben worden aber wir gehen von 500 Euro plus aus. Dennoch stellt sich die Frage ob wir solche Platten bald auch in Playstation 5 und Co. verbauen dürfen.

Was meint ihr? 15 Terrabyte Festplatten, ungeachtet des Preises: Notwendig oder Unsinn?

Darüber hinaus weisenw ir gerne noch einmal darauf hin das wir euch bereits vor langer Zeit erklärt haben wie man an der PS4 die Festplatte wechselt! Wenn ihr nach unserer Anleitung vorgeht verliert ihr nicht einmal die Garantie!