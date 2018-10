RPG Maker Paket mit mehr als 95% Rabatt

Erst vor wenigen Tagen haben wir einen Artikel veröffentlicht, der klar aufgezeigt hat warum es unheimlich schwer ist ein eigenes Spiel zu entwickeln. Mit der Entwicklungsumgebung Unity bekommt ihr bereits ein komplett kostenloses, allerdings enorm aufwändig. Mit dem RPG Maker in seinen verschiedenen Versionen bekommt ihr ein wesentlich mächtigeres System an die Hand, bei dem ihr 80% der Arbeit spart. Jetzt bekommt ihr die Chance außerordentlich günstig in die Spieleentwicklung einzusteigen. Ihr könnt hier für einen ganz kleinen Betrag einsteigen.

Der Anbieter Humblebundle ermöglicht euch den Einstieg in die Spieleentwicklung mit dem PC mit original Softwarelizenzen in 3 verschiedenen Paketen. Jedes Paket enthält zusätzlich die anderen kleineren Pakete.

Paket 1 für 1$ bzw. 88 Euro Cent:

RPG Maker XP

RPG Maker Spiel: Last Word

Game Character Hub: Portfolio Edition

Game Character Hub PE: DS Generator Parts

Game Character Hub PE: Second Story

Paket 2 für 7,01 Euro enthält zusätzlich:

RPG Maker VX

Spiel: Always sometimes Monsters

Spiel: Skyborn

Paket 3 für 13,14 Euro enthält zusätzlich:

RPG Maker VX Ace

RPG Maker VX Ace – Fantasy Hero Character Pack

RPG Maker VX Ace – Ancient Dungeons: Base Pack

RPG Maker VX Ace – Futuristic Tiles Resource Pack

RPG Maker VX Ace – Seraph Circle: Monster Pack 1

RPG Maker VX Ace – Fantastic Buildings: Medieval

RPG Maker VX Ace – POP!: Horror City

RPG Maker VX Ace – Animations Collection I: Quintessence

Die Spiele: Echoes of Aetheria und Pale Echoes

Wir denken:

Der RPG Maker ist auf jeden Fall ein geniales Tool. Ihr müsst euch euer Spiel fast nur noch zusammenklicken und kaum etwas selbst machen. Charakter Generatoren sind integriert, ein Kampsystem, Inventar, Charakter Entwicklung, Stufensysteme und individualisierbare Kämpfe sowie Gegner, Waffen, Sprites, Grafiken und so weiter sind alles im Programm enthalten. Natürlich ist die Grafik des RPG Maker nicht High-End sonder eher Indie-Retro Style, aber für das erste eigene Spiel eine tolle Basis. Zum rumprobieren auf jeden Fall genial!

Das knapp über 13 Euro teure Paket enthält alleine den 70 Euro teuren RPG Maker VX Ace die Asset Packs, Add-Ons und DLC Packs sind nochmal gut und gerne 150 Euro wert. Ihr spart also um die 200 Euro oder mehr mit dem Gesamtpaket. Wenn ihr jetzt nicht zuschalgt dann werdet ihr es bereuen!

Wie immer spendet ihr bei der Seite Humble Bundle einen großen Teil eures kaufes für einen guten Zweck, wieviel genua bestimmt ihr dabei sogar selbst, sogar den guten Zweck könnt ihr selbst aussuchen! Wir sagen: Kaufen!