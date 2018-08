The Grand Tour The Game – Amazon schafft es Spiel und Serie innovativ zu verschmelzen

Während die Fans der exklusiven Amazon Serie “The Grand Tour” der dritten Staffel entgegenfiebern überraschte das Unternehmen auf der Gamescom 2018 mit der Ankündigung eines innovativen Rennspiels zur Serie.

Für alle die “The Grand Tour” nicht kennen sollten hier ein kleines Update. Bei der Serie begleitet der Zuschauer die PS-Experten Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May auf Welt-Tournee. “Ob auf höllischem Ritt durch die Wüste Namibias, beim halsbrecherischen Rennen entlang des Ärmelkanals oder beim Drift-Training bei Michelin – “The Grand Tour” ist die aufgebohrte, tiefergelegte und hochgetunte Version von “Top Gear”, der weltweit gefeierten Kultserie rund um Autos, Getriebe und Motorengeheul.”

Passend zum Start der dritten Staffel, welche Ende des Jahres erneut exklusiv über den Streaming-Dienst Amazon Prime veröffentlicht wird, soll das Rennspiel “The Grand Tour The Game” für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Dabei handelt es sich um einen Arcade Racer, der euch einen Singleplay- und einen Split-Screen-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler bieten wird. Für den Singleplayer-Modus haben sich die Entwickler etwas ganz besonderes – vor allem für die Fans der Show – ausgedacht, so werdet ihr nicht nur in der Lage sein die Episoden der ersten beiden Staffeln nach zu spielen, sondern auch die Episoden der dritten Staffel. Die wöchentlich erscheinenden Episoden wird man dann direkt per Update ins Spiel integrieren und Fans können die Folge noch am selben Tag auf ihrer Konsole nacherleben. Darüber hinaus leiten kurze Ausschnitte aus den jeweiligen Episoden den Spielern die Aufgaben des folgenden Rennens ein und gehen nahtlos in die Spielgrafik über.











Im Multiplayer-Modus liefern sich die Spieler einen Wettkampf der besonderen Art. Spielerisch hat mich der Multiplayer-Part an “Mario Kart” mit realistischer Grafik erinnert. Genau wie in “Mario Kart” können wir Power-Ups aufsammeln und gegen unsere Mitfahrer einsetzen, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Insgesamt konnte ich zwei Power-Ups in der Gamescom Demo ausmachen, aber im fertigen Spiel werden es definitiv noch mehr sein. Ein Power-Up mit der passenden Bezeichnung “More Horsepower” verschafft euch einen Boost und das zweite Power-Up namens “Texting” spamte den Bildschirm meiner Konkurrenten mit Handy SMS Nachrichten zu.

Mir persönlich hat der nahtlose Übergang zwischen Episode und Spiel sehr gut gefallen. Das Spiel sollte sich kein Fan der Serie entgehen lassen. “The Grand Tour The Game” soll noch 2018 passend zum Beginn der dritten Staffel für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Mehr Infos zum Spiel findet ihr über die offizielle Website.