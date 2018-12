The Game Awards 2018 – Dieser Trailer macht euch heiß auf das Event

Geoff Keighley, der Veranstalter der Game Awards hat ein kleines Video zusammengestellt, welches nicht als Teaser zum bevorstehenden Event gesehen werden sollte, sondern nur die Gaming-Industrie als Ganzes feiert.

Am 07. Dezember werden die Game Awards 2018 abgehalten. Im Rahmen des Events werden nicht nur zahlreiche Spiele mit Auszeichnungen versehen, sondern auch mehrere neue Titel enthüllt. In den letzten Tagen tauchten vermehrt Hinweise auf ein “Alien: Blackout” auf, auch eine mögliche Enthüllung eines “Bayonetta 3” wurde thematisiert und es ist die Rede von ersten Spielszenen aus “Metroid Prime 4”. Darüber hinaus wird aktuell spekuliert, ob ein neues Splinter Cell enthüllt wird, da man in dem neuen Teaser Video von Geoff Keighley kurz Sam Fisher erblicken kann. Wie die besagte Kompilation aus zahlreichen Spielen aussieht, könnt ihr dem folgenden Tweet entnehmen:

Every year I really enjoy the creative process of personally editing a teaser/hype video for #TheGameAwards. Here's what I put together this year. It's not meant to tease, just celebrate how much this industry means to me. Hope you'll join us Thursday as we walk between worlds. pic.twitter.com/BaQ9aQT1pR

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 2, 2018