Spyro Reignited Trilogy – Launch Trailer veröffentlicht

Im kommenden Monat wird Activision eine weitere Spielsammlung eines Klassikers veröffentlichen. Gemeint ist hier die “Spyro Reignited Trilogy”, welche die technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflagen der ersten drei Spyro Ableger beinhaltet. Zur Erinnerung an den nahenden Release veröffentlichten die Verantwortlichen den Launch Trailer.

Nach dem sich die Spielesammlung “Crash Bandicoot N.Sane Trilogy” zu einem kommerziellen Erfolg etablierte, spielte Activision mit dem Gedanken weitere Klassiker in einem neuen Glanz aufleben zu lassen. Dem entsprechend folgte recht schnell die Ankündigung einer weiteren Spielesammlung. “Spyro Reignited Trilogy” wird im kommenden Monat für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht und beinhaltet die drei PlayStation-Klassiker “Spyro the Dragon”, “Spyro 2: Gateway to Glimmer” und “Spyro: Year of the Dragon”. Neben dem grafisch neuem Gewand, soll auch die Steuerung komplett überarbeitet worden sein.

“Der Meister der Flammen ist zurück! Wie immer ist er Feuer und Flamme, und jetzt brennt er auf neue Abenteuer in atemberaubendem HD. In der Spielesammlung Spyro Reignited Trilogy heizt Spyro seinen Gegnern ein wie nie zuvor. Lass die Spannung der drei Originalspiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon wieder aufflammen. Erkunde riesige Reiche und triff die hitzigen Persönlichkeiten des Abenteuers in vollständig neu gemasterter Pracht wieder. Denn es gibt nur einen Drachen, der gerufen wird, wann immer ein Reich in Gefahr ist”, so Activision.

“Spyro Reignited Trilogy” soll am 13. November 2018 für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.