Sportwetten gehen online

Seit der Erfindung des Internets hat sich die Glücksspielbranche ganz schön verändert. Früher konnten Spieler nur in Casinos oder Spielhallen auf ihre Lieblingsspiele zugreifen. Heute können sie zu jeder beliebigen Zeit eine Runde Blackjack, Roulette oder Video Slots spielen, und das von jedem beliebigen Ort aus. Anbieter wie die Merkur Casinos haben nämlich nicht nur eine Desktop-Software, sondern auch eine mobile App. Es sind schon tolle Zeiten für Fans von Casinos.

Doch die klassischen Casino-Spiele sind nicht der einzige Bereich des Glücksspiels, der den Weg ins Internet geschafft hat. Auch Sportwetten sind schon seit längerer Zeit im Internet verfügbar. Während Spieler also früher extra ins Wettbüro fahren mussten, um dort ihre Einsätze zu machen, können Sie dies heute gemütlich auf dem Sofa erledigen.

Doch das ist nicht der einzige Vorteil von Online Sportwetten. Die Verschiebung ins Internet hat die Art, auf die Spieler wetten, nämlich komplett verändert. Gleichzeitig wird der Markt der Sportwetten immer größer, und zwar auf der ganzen Welt.

Die Entwicklung der Online Sportwetten

Die Geschichte der Sportwetten ist älter, als es die meisten Menschen vermuten würden. Genau genommen gibt es sie nämlich schon seit Tausenden von Jahren. Bereits die alten Römer organisierten Veranstaltungen wie Pferderennen oder Gladiatorenkämpfe, auf deren Ausgang die Menschen ihre Goldmünzen setzten. Also eigentlich genau das gleiche Prinzip wie Sportwetten heute.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Wetten auf Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt immer beliebter. Im 20. Jahrhundert waren vor allem Pferderennen und Boxen die klassischen Sportarten für Wetten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen dann immer weitere Sportarten wie Fußball oder Basketball dazu.

Bereits kurz nach der Erfindung des Internets in den 90er Jahren kamen die ersten Anbieter für Online Sportwetten auf den Markt. In den letzten 20 Jahren entwickelte sich der Markt der Sportwetten immer weiter und ist heute im Internet sogar größer als das traditionelle Glücksspiel. So betrug das Gesamtvolumens des Online-Glücksspielmarkts im Jahr 2016 stolze 368 Milliarden Euro. Sportwetten machten unglaubliche 50% davon aus, während Online Casinos nur auf 25% kamen!

Vorteile von Sportwetten im Internet

Die Gründe für die enorme Popularität von Online Sportwetten sind einfach zu finden. Früher war das Wetten für die Spieler sehr mühsam, da sie extra in ein Wettbüro fahren mussten, um dort ihre Tipps abzugeben.

Heute können Spieler bequem von Zuhause oder auch von unterwegs aus auf all ihre Lieblingssportarten wetten. Jeder große Anbieter hat heutzutage eine mobile App, die alle Funktionen der Plattform unterstützt.

So haben die Online Sportwetten das Tippverhalten verändert

Das Wetten im Internet ist für die Spieler nicht nur praktischer, sondern hat ihr Tippverhalten auch komplett verändert. Im Internet geht logischerweise alles viel schneller, weshalb komplett neue Wettstrukturen möglich sind. Zum Beispiel musste ein Spieler früher seinen Tipp bis spätestens einige Stunden vor Spielbeginn abgeben. Heute können Spieler damit bis kurz vor Anpfiff warten. Dies erzeugt oft interessante Situationen, zum Beispiel wenn kurz vor dem Spiel bekannt wird, dass der wichtigste Spieler einer Mannschaft nicht spielt.

Durch die höhere Dynamik des Internets bildeten sich außerdem komplett neue Arten von Wetten. Mittlerweile können Spieler nämlich sogar während den Spielen Tipps abgeben. Da während dem Spiel eine Mannschaft bereits in Führung liegen kann, verändern sich die Quoten hier im Sekundentakt. Für geschickte Spieler bieten sich dabei gute Gelegenheiten, nach vielversprechenden Quoten Ausschau zu halten und dann zuzuschlagen.

Die Zukunft der Online Sportwetten

In Zukunft wird der Markt der Online Sportwetten sicherlich noch weiter wachsen. Erst dieses Jahr wurde in 6 Staaten der USA das Wetten im Internet legalisiert. Diese Entwicklung lässt erkennen, dass den Betreibern von Sportwetten goldene Zeiten bevorstehen. Für Fans von Sportwetten sind dies natürlich tolle Nachrichten!