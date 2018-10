Spider-Man – DLC “The Heist” soll überraschen und New Game Plus auf dem Weg

Die Story-Kampagne des Playstation 4 exklusiven “Spider-Man” wird mit dem kommenden DLC “The Heist” fortgeführt und soll einige Überraschungen und Wendungen mit sich bringen. Darüber hinaus soll schon bald ein New Game Plus Modus veröffentlicht werden.

Am 23. Oktober können sich “Spider-Man” Fans freuen, denn die erste Erweiterung “The Heist” wird an dem Tag erscheinen. In dem Addon trifft Spider-Man auf Black Cat, die man bereits in einer Nebenmission des Hauptspiels anteaserte und die sogar einen Anzug für Spider-Man bereit hält, sofern man ihre Aufgaben bewältigt. Zur Handlung hat der Verantwortliche Creative Director Bryan Intihar folgendes zu sagen: “Ich denke, es ist eine sehr eigenständige Geschichte, die mit Black Cat einen wirklich tollen Job macht. Die Performance von Black Cat ist großartig. Und wir haben ein paar Wendungen, von denen ich glaube, dass die Leute sie bei diesem Charakter nicht erwarten würden. Es gibt eine Menge tollen Humor – einige wirklich lustige Missionen, die auf dem aufbauen, was wir bereits getan haben.”

Bryan Intihar hätte sich gewünscht, dass einige Ideen, die nun in der Erweiterung umgesetzt werden, während der Entwicklung des Hauptspiels schon aufgekommen wären. Zu dem Umfang des DLCs ging man zwar nicht näher ein, jedoch betonte Bryan Intihar, dass es mehr als vier Missionen sein werden. Ergänzend erwähnt Intihar auch einen New Game Plus Modus, welcher laut seiner Aussage jeden Moment erscheinen könnte. Mit dem New Game Plus Modus wird es euch möglich sein die Geschichte mit den Skills und Errungenschaften aus dem ersten Durchlauf erneut durch zu spielen, während der Schwierigkeitsgrad ansteigt.

“Spider-Man” ist seit dem 07. September 2018 exklusiv für die Playstation 4 erhältlich und konnte weltweit Kritiker sowie Spieler gleichermaßen begeistern.