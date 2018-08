Sony verspricht größere und bessere Messeauftritte

Publisher und Entwickler Sony verspricht in Zukunft, aber auch in kürzerer Zukunft, größere Messeauftritte und gibt aktuelle Daten bekannt, an denen man Sony Entertainment auf der internationalen Bühne besuchen kann. Neben einem Ausbau des Programms wird es in Zukunft große Änderungen am Auftrittskonzept geben.

Sony will in Zukunft natürlich vor allem die neuen Inhalte zeigen, aber dabei soll es aussschließlich anspielbare Inhalte geben. Die Videopräsentationen der letzten Jahre sollen in Zukunft entfallen. Hier die aktuellen Daten an denen ihr Sony besuchen könnt…

gamescom, Köln, 20. – 25. August

ZURICH GAME SHOW, Zürich, 14. – 16. September

EGX Berlin, Berlin, 28. – 30. September

GAME CITY, Wien, 19. – 21. Oktober

Im kommenden Monat sind wir natürlich auf der Gamescom um für euch die neuesten Trends abgreifen zu können. Erwartet, wie in jedem Jahr eine engagierte Berichterstattung unserer Redakteure.

Den Auftakt der diesjährigen Event-Saison bildet im August die gamescom. Hier wird SIED den Fokus auf die Präsentation des kommenden Blockbusters „Marvel’s Spider-Man“ legen, der exklusiv für PlayStation® 4 erscheint. Der mit Spannung erwartete Titel von Insomniac Games (den Machern der beliebten „Ratchet & Clank“-Serie) konnte bereits bei der diesjährigen E3 in Los Angeles zahlreiche Preise von Kritikern und Besuchern einstreichen.

Darüber hinaus werden Besucher der Messe in Köln in eine Reihe innovativer neuer Spiele für PlayStation® VR eintauchen können. Darunter befinden sich Titel wie der Action-Thriller „Blood & Truth“ (SIE London Studios), das jüngst angekündigte Adventure „Déraciné“ von From Software (den Machern von „Dark Souls™“ und „Bloodborne™“) und der Team-Taktik-Shooter „Firewall: Zero Hour“ (First Contact Entertainment).