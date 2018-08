Call of Duty Black Ops 4 – Beta-Termine, Maps, Modi und mehr

Publisher Activision hat nicht nur die Starttermine der Beta-Phase zum kommenden Ego-Shooter “Call of Duty Black Ops 4 ” auf den jeweiligen Plattformen verraten, sondern gleich auch enthüllt, welche Maps, Modis und Spezialisten den Spielern zur Verfügung stehen werden.

Die private Beta zum kommenden Ego-Shooter “Call of Duty Black Ops 4” wird laut Activision am 3. August um 19 Uhr für Playstation 4-Spieler freigeschaltet. Auf anderen Plattformen muss man sich ein wenig länger gedulden, zudem werden auf den Konsolen ausschließlich Vorbesteller zur privaten Beta eingeladen. Am ersten Wochenende der Beta-Phase, welche vom 3. August 2018 ab 19 Uhr bis zum 6. August 2018 um 19 Uhr stattfinden wird, können nur PS4-Spieler teilnehmen. Erst am zweiten Wochenende, das vom 10. bis 13. August 2018 mit den identischen Uhrzeiten laufen wird, dürfen Spieler auf der PlayStation 4 und der Xbox One mitmachen. PC-Spieler erhalten eine eigene private Beta, die vom 11. bis zum 13. August 2018 (von und bis 19 Uhr) über das Battle.net zugänglich sein wird. Für die Beta am PC ist keine Vorbestellung erforderlich, sollte man sich dennoch für die Vorbestellung entscheiden, dann darf man bereits ab dem 10. August loslegen.

Alle Teilnehmer der Beta von “Call of Duty: Black Ops 4” erhalten eine einzigartige Calling-Card. Zudem werden Spieler, die den maximalen Rang in der Beta erreichen konnten, mit einen permanenten Freischaltcode belohnt, welcher nach dem Launch des Shooters auf jeden beliebigen Inhalt von “Create-a-Class” angewendet werden kann.

Spezialisten

Recon

Crash

Battery

Torque

Ruin

Seraph

Ajax

Firebreak

Nomad

Prophet

“Die Fähigkeiten der Spezialisten können durch taktisches Teamplay für kreatives und highlightwürdiges Gameplay kombiniert werden. Das Entdecken einzigartiger und mächtiger Verwendungen der verschiedenen Spezialisten-Fähigkeiten und Waffen, ist einer der vielen Gründe, warum man die Spezialisten während der Beta ausprobieren sollte”, heißt es auf dem PlayStation Blog.

Modi

Team Deathmatch

Hardpoint

Domination

Search and Destroy

Control

“In Control müssen Teams zwei statische Ziele entweder attackieren oder verteidigen. Jedes Team hat dabei ein Limit an Respawns. Wer zuerst drei Siege erringt, gewinnt. Strategische Angriffe und defensive Positionierung sind unabdingbar. Auch die Uhr spielt eine Rolle, da die Zeit jeder Runde aufgezeichnet wird. Das führt zu frenetischen und spaßigen Feuergefechten”, so die Macher. Der sogenannte “Blackout”-Modus, bei dem es sich um die “Battle Royale”-Spielvariante von “Call of Duty: Black Ops 4” handelt, wird in dieser Beta-Phase noch nicht zur Verfügung stehen. Im September 2018 soll dieser Spielmodus eine eigene Beta spendiert bekommen, auch hier werden Playstation 4-Spieler früher testen dürfen. Weitere Informationen dazu werden Activision und Treyarch zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Maps

Frequency: Eine verdeckte Abhörstation tief in der bergigen Region der Hunan-Provinz wird dafür verwendet, strategische Ziele auf der ganzen Welt zu tracken.

Contraband: Die Überwachung einer internationalen Waffelhandelsoperation hat diesen Umschlagplatz auf einer abgelegenen, nicht kartographierten Insel außerhalb der Küste Kolumbiens aufgedeckt.

Seaside: Eine gegen die Regierung gerichtete Demonstration in dieser idyllischen Küstenstadt Spaniens artete aus und erfordert eine militärische Intervention.

Payload: Eine Verteidigungseinrichtung mit Langstreckenraketen tief in den Bergen Islands wurde von feindlichen Einsatzkräften infiltriert, die versuchen, eine Atomrakete zu stehlen.

Darüber hinaus werden PlayStation-Spieler zwei neue Karten, die in der “Black Ops 4”-Multiplayer-Rotation neu eingeführt werden, zugänglich sein. Dabei handelt es sich um Hacienda und Gridlock.

“Call of Duty Black Ops 4” wird am 12. Oktober 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.