Resident Evil 2 – Neues Gameplay – Claire vs. Licker

Gestern wurde neues Videomaterial zum kommenden Remake von “Resident Evil 2” veröffentlicht. Darin stellt sich Claire einem Licker.

Sony und Capcom haben über PlayStation Underground ein neues Video zu “Resident Evil 2” veröffentlicht. Wie bereits in anderen veröffentlichten Videos stellt sich Claire Redfield unter anderem einem Licker. Weitere Einzelheiten zum Titel wurden leider nicht enthüllt. Capcom setzt bei dem Remake auf die hauseigene RE Engine, die bereits bei “Resident Evil 7: Biohazard” zum Einsatz kam. Dank der Engine soll ein “fotorealistischer Grafikstil” erreicht werden und die Immersion auf diesem Weg gesteigert werden. “Die Charaktere erscheinen schärfer denn je, und die Zombiehorden werden mit einem beängstigend realistischen Wet-Gore-Effekt zum Leben erweckt”, so der Entwickler.

Darüber hinaus agieren die Zombies in Echtzeit und nehmen deutlich sichtbaren Schaden. “Beeindruckende Effekte lassen auch bekannte Räume und Korridore des Raccoon City Police Departments in einem ganz neuen Licht erscheinen”, so das Versprechen von Capcom.

“Resident Evil 2” soll am 25. Januar 2019 PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht werden.