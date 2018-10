Red Dead Redemption 2 – PC Fassung in Planung?

Die unendlichen Weiten des Westens erstrecken sich bereits seit mehr als 24 Stunden offiziell auf den großen Konsolen. Sowohl PS4 als auch X-Box Spieler können eines der größten Abenteuer des Jahres erleben und wahrscheinlich eines der besten Spiele aller Zeiten genießen. Rockstar ist selbstvserständlich wieder der große Wurf gelungen. Aber wie sieht es mit einer PC Fassung aus?

Wir sind der Meinung das Rockstar sicherlich auch an einer PC Fassung arbeitet. Im Falle von GTA 5 hat die PC Version allerdings bereits 2 Jahre gedauert, so das wir mit einer zeitnahen Veröffentlichung von RDR 2 auf PC nicht rechnen. Natürlich ist die verbesserte Hardware eines PC Grund genug das Spiel auch in bester Auflösung und voller QUalität zu genießen, aber natürlich ist auch die Frage ob nicht vielleicht eine X-Box Two oder eine PS5 der Entwicklung in die Quere kommen.

Wir denken allerdings nicht das sich Rockstar die Chance nehmen wird auch PC Spielern dieses hervorragende Abenteuer anzubieten!

Würdet ihr euch über eine PC Version freuen?