Red Dead Redemption 2 – Interaktive Karte mit allen Fundorten, Schauplätzen und mehr

Seid ihr in “Red Dead Redemption 2” gerade auf der Suche nach Dinosaurierknochen, Zigarettenbildern oder wollt ein legendäres Tier erlegen, aber wisst nicht genau wo ihr suchen sollt? Dann hilft euch die nun veröffentlichte interaktive Karte mit allen Fundorten bestimmt weiter.

Seit dem 26. Oktober 2018 spielt gefühlt die ganze Welt das neue Spiel von Rockstar Games. Die Rede ist natürlich vom Western-Epos “Red Dead Redemption 2”, welches für die Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Seitdem erleben die Spieler in der Rolle von Arthur Morgan unzählige Abenteuer und versuchen ihre Bande so gut es geht zusammen zu halten. Doch neben der Story Kampagne und dem alltäglichen Leben des 19. Jahrhunderts im Herzen Amerikas, können sich die Spieler auch auf die Suche nach zahlreichen Sammelgegenständen, wie die Zigarettenbildern begeben oder Jagd auf legendäre Tiere machen.

Um den Spielern die Suche nach all den Fundorten zu erleichtern ist inzwischen eine interaktive Karte veröffentlicht worden, die alle wichtigen Fundorte auf einen Blick zusammenfasst. Um euch schnell auf der Karte zu Recht finden zu können wurden die Suchfilter in sechs Kategorien eingeteilt, die Sammelgegenstände, Läden,, Gegenstände, Ereignisse, Minispiele und weitere Schauplätze umfassen. Zudem kann man auf der Karte frei zoomen und einen entsprechenden Filter auswählen. Auf Wunsch kann man auch bestimmte URLs speichern und direkt mit Freunden teilen.

Die interaktive Karte zu “Red Dead Redemption 2” findet ihr hier.