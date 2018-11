Red Dead Online – Geht bereits morgen an den Start

Rockstar Games hat endlich mitgeteilt, dass der Mehrspieler-Modus zum Western-Epos “Red Dead Redemption 2” namens “Red Dead Online” bereits ab morgen gestartet wird. Zumindest geht es für einige Spieler bereits morgen los, alle anderen können im Laufe der Woche ebenfalls hinzustoßen.

Am morgigen Dienstag, dem 27. November 2018, wird Rockstar Games endlich den Mehrspieler-Modus “Red Dead Online” für das Western-Abenteuer “Red Dead Redemption 2” veröffentlichen. Wie man mitteilte wird die Open Beta jedoch nur nach und nach im Laufe der Woche für die Spieler zugänglich gemacht. Zunächst dürfen morgen alle Käufer der Ultimate Edition ab 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Online-Modus testen. Am Mittwoch, dem 28. November, dürfen alle Spieler loslegen, die “Red Dead Redemption 2” am Launch-Tag, also dem 26. Oktober 2018, gespielt haben folgen. Am Donnerstag werden dann Spieler zugelassen, die das Spiel in den ersten drei Tagen (26. – 29. Oktober) gespielt haben und ab Freitag dürfen schließlich alle Besitzer von “Red Dead Redemption 2” in den Mehrspieler-Part eintauchen.

Red Dead Online Start-Termine:

27. November 2018: Nur Käufer der Ultimate Edition

Nur Käufer der Ultimate Edition 28. November 2018: Alle, die RDR2 am Launch-Tag (26. Oktober) gespielt haben

Alle, die RDR2 am Launch-Tag (26. Oktober) gespielt haben 29. November 2018: Alle, die RDR2 irgendwann im Zeitraum 26. – 29. Oktober gespielt haben

Alle, die RDR2 irgendwann im Zeitraum 26. – 29. Oktober gespielt haben 30. November 2018: Alle Besitzer von “Red Dead Redemption 2”

Darüber hinaus machen die Verantwortlichen noch darauf aufmerksam, dass es sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um eine Beta-Version handelt und Spieler nicht mal annähernd den Umfang eines “GTA Online” erwarten dürfen, welches bereits seit über fünf Jahren mit Updates verbessert und erweitert worden ist.

Spieler werden in “Red Dead Online” einen eigenen Charakter erstellen und die Fähigkeiten an den jeweiligen Spielstil anpassen können. Zudem werden Spieler eine Bande von acht Mitgliedern gründen dürfen, um zusammen mit Freunden verschiedene Aktivitäten zu verfolgen. Spieler können gemeinsame Zeit am Lagerfeuer verbringen, gemeinsam Jagen und Angeln, die Städte unsicher machen, rivalisierende Banden bekämpfen, Hinterhalte auf ihre Lager planen, versteckte Schätze in der Welt entdecken und Missionen für bekannte Charaktere erledigen.