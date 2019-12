Ratschläge, die jeder Spieler beherzigen sollte

Besonders Neulinge fragen sich, wie sie sich am besten orientieren können, wenn sie auf der Suche nach einem Online Casino sind, in dem sicher gespielt werden kann. Doch auch beim Spielen selbst sind sie oft unsicher, ob sie alles richtig machen. Wir haben hier ein paar nützliche Tipps für Sie zusammengestellt.

Erkennen, ob ein Online Casino seriös ist

Die Sicherheit ist natürlich das A und O, wenn es um die Wahl eines Online Casinos geht, besonders, wenn bei Casinospielen wie Roulette, Blackjack oder an Poker Automaten Echtgeld eingesetzt wird. Dabei sollten Sie auf bestimmte harte und einige weiche Fakten achten. Das Gesamtbild wird Ihnen zeigen, ob Sie sich auf der Casinoplattform beruhigt anmelden können. Die harten Fakten und am wichtigsten sind:

eine gültige (europäische) Glücksspiellizenz

Prüfung durch unabhängige Organisationen

Datenverschlüsselung

Gängige und vertrauenswürdige Lizenzen, die Ihnen am häufigsten begegnen werden, sind die der Malta Gaming Authority (MGA) und der Gibraltar Regulatory Authority (GRA). Die wichtigsten Prüforganisationen, die für faires Gambling stehen und die Casinos extern überprüfen, sind eCOGRA und iTech Labs. Vorhandene Datenverschlüsselung erkennen Sie an dem Schloss-Symbol am Anfang der Adressleiste in Ihrem Browser. Außerdem sollte der Anbieter auf seiner Webseite einige Worte darüber verlieren, wie er gedenkt, Ihre Daten zu schützen.

Damit sind wir schon bei den weicheren Fakten. Achten Sie auf den Gesamteindruck, den der Casinobetreiber auf seiner Webseite vermittelt. Sind Themen wie Sicherheit, Datenschutz, Fairness und Spielerschutz transparent präsentiert und nicht versteckt oder schwer auffindbar? Wichtig ist auch das Angebot des Kundenservice und eine seriöse Auswahl verschiedener Zahlungsmethoden.

Das richtige Spieleangebot ist entscheidend

Jeder Spieler ist individuell und sollte das für sich passende Spieleangebot finden. Es gibt dabei große Unterschiede in den Internet Spielhallen und bei den gesetzten Schwerpunkten im Spieleportfolio. Sind Sie eher ein Fan von Slots, sollten sie hier auf ein großes Angebot bestehen. Ist für Sie eher das Live Casino entscheidend, dann achten Sie darauf, ob in dieser Sektion Qualität vorhanden ist. Einer der besten Provider in diesem Bereich ist Evolution Gaming.

Auch die vorhandenen Limits der Games sollten zu Ihrem individuellen Spielverhalten passen. Manche Casinos konzentrieren sich auf High Roller, die mit hohen Einsätzen einsteigen, andere sind auch für Neulinge mit kleinerem Budget interessant. Im Idealfall ist eine Kombination in Abstufungen vorhanden.

Bonusangebote und deren Bedingungen genau prüfen

Mit Bonusangeboten und Promotionen einer Spieleseite können Sie sich oft einen Vorteil verschaffen und etwas Extraguthaben für Ihr Spielerkonto sichern. Am besten ist es natürlich, wenn Ihnen ein Bonus ohne eigene Geldeinzahlung gewährt wird. Oft werden auch Freispiele angeboten. Sind die bei Ihrem Lieblingsspiel einsetzbar, ist das natürlich ein starkes Argument für diese Glücksspielplattform.

All diese Möglichkeiten sollten Sie in Ihre Casinowahl mit einbeziehen. Aber achten Sie stets genau auf die anhängigen Bonusbedingungen und schauen Sie sich die AGB der Anbieter aufmerksam an. Horrende Umsatzbedingungen machen aus einem zunächst lukrativ erscheinenden Angebot schnell eine Enttäuschung.

Eigene Limits setzen und ruhig spielen

Beim Spielen auf einer Internet Glücksspielplattform ist es wichtig, dass Sie vorab einen Einsatzplan im Kopf haben. Es soll schließlich immer ein Spiel bleiben, das Ihnen Spaß bringt. Finanzielle Interessen sollten nicht an erster Stelle stehen. Natürlich ist es besonders aufregend, um echte Einsätze zu spielen und zu einem attraktiven Gewinn wird auch niemand nein sagen. Sie sollten aber, bevor sie ins Online Glücksspiel einsteigen, überlegen, wie ihr Einsatzplan aussieht, das heißt, wie viel Sie insgesamt einsetzen können und wollen.

Sich selbst diese Limits zu setzen, ist unbedingt zu empfehlen, denn in der Hitze des Spielgeschehens denkt man im Zweifel nicht mehr darüber nach.

Was schon bei Per Anhalter durch die Galaxis galt, gilt auch beim Gambling: “Don’t panic!” Spielen Sie mit ruhiger Hand und lassen Sie sich nicht zu unvernünftigen Einsätzen hinreißen, die Ihr Budget übersteigen, falls es einmal besonders gut oder schlecht läuft.