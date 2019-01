Rage 2 – 15 Minuten pures Gameplay

Der im kommenden Mai erscheinende Open-World-Shooter „Rage 2“, welcher in einer Kooperation der “Just Cause”-Entwickler der Avalanche Studios und der “Doom”-Entwickler von id Software entsteht, bekommt im noch frischen Jahr 2019 einen neuen Gameplay Trailer spendiert. Dieser präsentiert euch 15 Minuten ungefiltertes Gameplay und ihr findet ihn unterhalb des Artikels.

Im Rahmen der E3 2018 kündigte Publisher Bethesda Softworks gleich mehrere Titel für 2019 an, darunter auch den Open-World-Shooter „Rage 2“. An dem Shooter arbeiten gleich zwei gefeierte Studios. Zum einen die “Doom”-Entwickler von id Software, die sich übrigens auch für das erste “Rage” verantwortlich zeigten und die Avalanche Studios, die vor allem durch ihre “Just Cause”-Reihe bekannt sind. Während die Shooter-Mechaniken bei id Software entstehen, sollen die Avalanche Studios die riesige Open-World mit Leben und Aufgaben füllen.

„Stürzen Sie sich kopfüber in eine dystopische Welt ohne Recht und Ordnung. Für Rage 2 kooperieren zwei Studio-Giganten miteinander – Avalanche Studios, Herrscher über die wahnwitzigsten offenen Welten, und die Egoshooter-Götter id Software –, um ein Chaosfest sondergleichen abzuliefern. Gehen Sie, wohin Sie wollen. Schießen Sie, auf was Sie wollen. Jagen Sie alles in die Luft, was Sie auch nur schief anschaut“, so die Macher weiter.

“Rage 2” soll am 14. Mai 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Wie ist eure Meinung zu “Rage 2”? Freut ihr euch schon auf den Titel?