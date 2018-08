God of War – Neues Spiel+ kommt am 20. August

Bereits seit Release des Playstation 4 exklusiven Action-Adventures “God of War” sehnten sich die Fans nach einem “Neues Spiel+”-Modus, welcher nun endlich bereits in weniger als zwei Wochen vom Entwicklerstudio Santa Monica Studios mit einem umfangreichen Update integriert wird.

Wie Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studios bekannt gegeben haben, wird man am 20. August 2018 einen kostenlosen Patch für das Action-Adventure “God of War” veröffentlichen. Mit diesem Update wird man das Spiel um den “Neues Spiel+”-Modus erweitern, vorausgesetzt man hat die Kampagne bereits in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Im “Neues Spiel+”-Modus wurde die Kampagne um neue Ausrüstung sowie schwierigere Gegner erweitert, zudem können die Spieler die Zwischensequenzen nun überspringen. Folgende Informationen finden sich auf dem PlayStation Blog:

Begebt euch erneut in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad mit Kratos und Atreus auf die Reise und nutzt dabei all eure bisherigen Rüstungen, Zaubersprüche, Talismane, Ressourcen und Fähigkeiten.

Beweist euer Können im Kampf gegen kniffligere Gegner: Manche davon haben sogar ein paar neue Asse im Ärmel!

Nur im Modus Neues Spiel+: ein brandneuer Seltenheitsgrad für das Zusammenstellen und Upgraden von Ausrüstung. Ihr könnt dabei “Skap-Schlacke” sammeln, eine neue Ressource, um eure Ausrüstung von den besten Schmieden optimieren zu lassen.

Erlebt das Spiel völlig neu, indem ihr die neuen Anpassungsmöglichkeiten mit den extrem starken neuen Rüstungssets und Zaubern austestet.

Außerdem: Wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt, könnt ihr Zwischensequenzen jetzt sowohl im normalen als auch im Plus-Modus überspringen und euch so direkt wieder in die Action stürzen.

Laut den Verantwortlichen wird das Update das bisher größte für “God of War” sein und die Entwickler seien bereits sehr gespannt darauf zu sehen, wer als erstes den “Give Me God of War”-Schwierigkeitsgrad im “Neuen Spiel+”-Modus meistern wird.

“God of War” ist seit dem 20. April 2018 exklusiv für die Playstation 4 erhältlich.