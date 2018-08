Game of Thrones – Das offizielle Spiel zur Serie erscheint im Frühling 2019 und wird ein Strategie-Browserspiel

Yoozoo Games, ein aufstrebender chinesischer Spielentwickler und Publisher, hat auf der Gamescom 2018 ein offizielles Browserspiel zur preisgekrönten HBO Serie “Game of Thrones” angekündigt.

“Game of Thones Winter is Coming” so der Titel des Spiels wird ein Browser basiertes Strategiespiel, welches eng in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment und Yoozoo Games entsteht. Die Veröffentlichung ist für Frühling 2019 angesetzt und interessierte Spieler können sich bereits heute über die offizielle Website Vor-registrieren, um einige Ingame Boni zum Launch zu erhalten. Von den Charakteren bis hin zur Topografie wird penibel darauf geachtet so original getreu zur Serie zu sein, wie nur möglich, deshalb hat man bei Yoozoo Games berühmte Künstler engagierte.







Die Geschichte des Spiels startet mit dem Tod von Eddard Stark, wo die Spieler in die Rolle eines ehrgeizigen Lords von Westeros schlüpfen, der den Kriegen ein Ende setzen möchte und den Konflikt der sieben Königreiche zu beenden. Dabei wird man auf die Charaktere von Game of Thrones treffen und sie für seine Zwecke rekrutieren können. Spielerisch versteht sich “Game of Thrones Winter is Coming” als ein Mix aus Strategie und Rollenspiel, wo Spieler ihr eigenes Haus erschaffen, ihre Burg individuell herrichten, ihr Territorium vergrößern, eine Armee aufbauen und die Geschichte Westeros erleben. Zudem können Spieler sich mit ihren Freunden verbünden, um gegen andere Spieler in den Krieg zu ziehen.