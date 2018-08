Devil’s Hunt – Neues Actionspiel von 1C Company angekündigt

Publisher 1C Company kündigt ein neues Actionspiel namens “Devil’s Hunt” samt erstem Trailer an. Erscheinen soll der Titel 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC. Den ersten Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Layopi Games zeichnet sich für das Actionspiel “Devil´s Hunt” verantwortlich, welches auf den Roman „Equilibrium“ des polnischen Autors PawełLeśniak basieren wird. Leśniak fungierte auch gleichzeitig als Gründer der Softwareschmiede, um aus seinem Buch ein Videospiel machen zu können. Den Vertrieb wird der Hersteller 1C Company übernehmen.

In “Devil´s Hunt” schlüpfen die Spieler in die Rolle des Protagonisten Desmond, welcher über dämonische Fähigkeiten verfügt und sich in den Kampf zwischen Himmel und Hölle stürzt. Desmond ist in der Lage sowohl die Gestalt eines Menschen, wie auch eines Dämons anzunehmen, wobei jede Form ihre eigenen Vorzüge haben wird. Letztendlich werden die Spieler selbst entscheiden dürfen auf welcher Seite sie kämpfen möchten, so haben sie die Wahl die Welt zu retten oder zu vernichten.