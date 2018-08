Control – Entwickler stellen das Gameplay vor

Erinnert ihr euch an das Action-Adventure “Control”, welches auf der diesjährigen E3 2018 mit einem kurzen Gameplay Trailer angekündigt wurde? Um es jedem erneut in Erinnerung zu rufen stellen die verantwortlichen Entwickler von Remedy Entertainment das Gameplay in einem weiteren Entwicklertagebuch vor.

Remedy Entertainment hat mittlerweile das zweite Entwicklertagebuch zum kommenden Action-Adventure “Control” bereitgestellt. Während man im ersten Entwicklertagebuch auf die Geschichte des Titels einging, stellt man im zweiten das Gameplay näher vor. Solltet ihr den ersten Teil der Reihe verpasst haben, so verzweifelt nicht auf der Suche danach. Wir haben euch beide Entwicklertagebücher unterhalb des Artikels zur Verfügung gestellt.

In “Control” werden die Spieler Jesse Fanden steuern, welche nach einer schwierigen Vergangenheit in die Stadt New York City zieht. Nach mysteriösen Ereignissen wird sie die Direktorin des “Federal Bureau of Control”, bei welchem es sich um eine geheime Regierungsbehörde handelt. Plötzlich besitzt Jesse übernatürliche Kräfte und verwendet eine spezielle Dienstwaffe, die übernatürlich modifiziert wurde. Hierbei kann der Nutzer selbst entscheiden welche Form die Waffe annehmen soll.

“Control” soll 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Bisher wurden kein konkreter Releasezeitraum von den Verantwortlichen genannt.