Hallo liebe Gaming-Community, bald hat der Juli ein Ende und mit ihm gleich auch die Sommerflaute, denn im August warten so einige Kracher darauf von euch gespielt zu werden. Für alle Nostalgiker unter euch hält der August 2018 die heiß erwartete “Shenmue Collection” bereit, dann wird auch noch “Yakuza Kiwami 2” veröffentlicht und “The Walking Dead”-Fans können endlich die erste Episode von Telltale Games “Walking Dead”-Finale erleben. Zudem wird es wieder sportlich mit EAs American Football-Simulation “Madden 19” und Konamis Fußball-Reihe “Pro Evolution Soccer 2019”. Was im August sonst noch so auf euch wartet könnt ihr der Übersicht entnehmen. Das gesamte Playstation-Choice-Team wünscht euch wie immer viel Spaß bei den Spielen eurer Wahl.

Release-Liste August 2018:

Titel: Dead Cells

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Genre: Action

Release: 07.08.2018

“Dead Cells wird von seinen Entwicklern in das neu geschaffene Genre RogueVania eingeordnet – eine Mischung aus Roguelike und Metroidvania (Gameplay-Mischung aus Metroid und Castlevania). Es gibt eine progressive Erkundung der Spielwelt, kombiniert mit den Gefahren der Permadeath-Mechanik. Das Kampfgeschehen erinnert, trotz der anderen Perspektive, an die Dark-Souls-Reihe. Boss-Gegner und Minions handeln nach bestimmten Mustern. Wer sie durchschaut und eine effektive Gegentaktik entwirft, geht siegreich aus den Kämpfen hervor. Der Spielfortschritt erfolgt nichtlinear. Versteckte Räume und Wege warten auf ihre Entdeckung durch den Spieler.”

Titel: Overcooked 2

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Genre: Strategie

Release: 07.08.2018

“Overcooked 2 ist ein Kochminispiel für ein bis zwei Spieler, die unter Zeitdruck diverse Gerichte kochen müssen.”

Titel: Okami HD

Plattformen: Nintendo Switch

Genre: Action-Adventure

Release: 09.08.2018

“Okami HD is eine optisch aufgebohrte Neuauflage des hochgelobten Action-Adventures Okami, das für die PlayStation 2 und die Wii erschien. Als Wolfsgottheit Amaterasu befreit der Spieler ein japanisch angehauchtes Fantasyreich vor einer dunklen Bedrohung. Mit einem magischen Pinsel zeichnet er Gegenstände direkt in die von japanischen Sumi-E-Gemälden inspirierte Landschaft.”

Titel: Madden NFL 19

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Sport-Simulation

Release: 10.08.2018

“Madden NFL 19 ist die 2018-Ausgabe der American-Football-Simulation von Electronic Arts. Neben grafischen Verbesserungen und Anpassungen an der Kontrolle gibt es damit auch neue Team-Building-Tools und erstmals in der Reihe auch den Draft-Class-Editor. Wie gewohnt enthält der Titel die offiziellen Lizenzen der US-amerikanischen Profiliga National Football League.”

Titel: We Happy Few

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action-Adventure

Release: 10.08.2018

“We Happy Few spielt in einem stets neu prozedural generierten Dorf auf einer isolierten Insel. Die Bewohner stehen unter dem Einfluss einer Droge namens »Joy«, die sie gefügig und zufrieden macht. Dummerweise reagieren die Joy-Konsumenten aber auch äußerst sensibel auf etwaige Abweichungen von ihrer ganz eigenen Norm – und jagen deshalb den Spieler, der sich dem Drogenkonsum als einziger widersetzt. Das Spiel beginnt in einer Art Bunker mit Werkbank und nur wenig Proviant. Ziel ist es nun, Waffen und weitere nützliche Dinge herzustellen und durch gelegentlichen Drogenkonsum die feindlichen Bewohner zu täuschen, bis sich eine Fluchtmöglichkeit offenbart.”

Titel: Death´s Gambit

Plattformen: Playstation 4, PC

Genre: Action-Rollenspiel

Release: 14.08.2018

“Death’s Gambit ist ein Action-Rollenspiel im 2D-Plattformer-Stil. Als Szenario hält ein fremder Planet her, der mit seinen Rittern und Ungetümen allerdings eher an das Mittelalter in Europa sowie Fantasy-Geschichten erinnert. Dort sind Spieler mit scharfen Klingen und einem Enterhaken im Auftrag des Todes unterwegs, um »Unsterbliche« aus dem Verkehr zu ziehen und die Ursache für ich ewiges Leben zu finden. Neben der nicht-linearen Erkundung der Welt setzt das Gameplay auch auf Bosskämpfe und den Ausbau der eigenen Fähigkeiten und Waffen.”

Titel: Phantom Doctrine

Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Rundenstrategie

Release: 14.08.2018

“Phantom Doctrine ist das neue Rundenstrategie-Spiel der Macher von Hard West. Als Untergrund-Organisationen versuchen mit Agenten aus KGB und CIA eine dunkle Verschwörung aufzuhalten. Das Setting spielt vor der Kulisse des Kalten Kriegs 1983.”

Titel: The Walking Dead: The Final Season



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Genre: Adventure



Release: 14.08.2018

“The Walking Dead: The Final Season ist die vierte und wohl letzte Staffel der Adventure-Serie von Telltale Games. Season 4 besteht aus vier Episoden, die erste wird am 14. August 2018 veröffentlicht. The Walking Dead: The Final Season bringt Clementine und AJ als spielbare Figuren zurück. Für diese Season haben die Entwickler an der Kamera gearbeitet und bieten eine neue Über-die-Schulter-Ansicht. Außerdem gibt es zufällige Kämpfe, die nicht vorprogrammiert sind. Auch grafisch geht die Staffel mit ihrem „Graphic Black“-Grafikstil eine neue Richtung. Zur Story: Nachdem Clementine jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clementine muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen.”

Titel: State of Mind



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch



Genre: Adventure



Release: 16.08.2018

“State of Mind ist ein Sci-Fi-Adventure rund um das Thema Transhumanismus. Man steuert gleich mehrere spielbare Charaktere im Berlin des Jahres 2048. Journalist und Familienvater Richard Nolan muss feststellen, dass man ein Bewusstsein (und das seiner Familienmitglieder) in die virtuelle und friedliche Welt City5 übertragen hat. Dabei ist jedoch einiges schiefgegangen: Nolan spaltet sich in zwei Versionen seiner selbst. Eine davon ist in der realen Welt zurückgeblieben, die andere befindet sich in der virtuellen City5. Um sich wieder mit sich selbst und seiner Familie zu vereinen, erkundet Nolan beide Welten und merkt schnell, dass er es mehr zu retten gilt, als seine eigene Zukunft.”

Titel: Shenmue I & II Collection



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Action-Adventure



Release: 21.08.2018

“Die Shenmue-Collection ist eine Neuauflage von Shenmue 1 und Shenmue 2 für PC, PS4 und Xbox One. Man kann die ersten beiden Teile von 1999 und 2001 mit vielen modernen Features wie skalierbarer Bildschirmauflösung, modernem oder klassischem Kontroll-Schema, Grafikoptionen auf dem PC, einem verbesserten User-Interface und wahlweise japanischer oder englischer Synchronisation spielen. In beiden Teilen begleitet man Ryo Hazuki, einen jungen Martial-Arts-Kämpfer, der den Mörder seines Vaters sucht. Beide Teile bieten eine Open World, ein tiefgehendes Kampfsystem und zahlreiche spaßige Mini-Spiele.”

Titel: Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr



Plattformen: Playstation 4, Xbox One



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 24.08.2018

“Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ist ein persistentes Sandbox-Action-Rollenspiel von NeocoreGames, dem Entwicklerstudio hinter The Incredible Adventures of Van Helsing. Das Spiel startet mit einer Solo-Kampagne und geht nach deren Abschluss in einen Sandbox-Modus – Inquisitorial Campaign genannt – über. Gespielt wird aus einer Diablo-ähnlichen Perspektive, es gibt hier aber sogar ein Deckungssystem. Drei Charakterklassen stehen zur Wahl, vom Kämpfer mit Kettensägenschwert bis zum Attentäter. Bei den Kämpfen gegen gewaltige Bossmonster müssen wir einzelne Körperteile und Schwachstellen angreifen. Es gibt zudem fahrbare Vehikel und der Spieler verfügt über ein eigenes Schiff, dass ihn besonders im späteren Sandbox-Modus von Planet zu Planet bringt, Crew und Gefolgsleute inklusive. Der Online-Modus bietet neue Herausforderungen und Missionen und erzählt eine weitere Geschichten, die im Koop mit bis zu drei weiteren Spieler bestritten werden.”

Titel: F1 2018



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Rennspiel



Release: 24.08.2018

“Mit F1 2018 setzt Codemasters seine Formel-1-Reihe fort. Dieses Jahr konzentrieren sich die Entwickler vor allem auf den Karrieremodus. Daneben wollen sie auch einige klassische Boliden ins Spiel einfügen. Nachdem der deutsche Grand Prix vergangenes Jahr nicht stattfand, kehrt er dieses Jahr mit dem Hockenheimring zurück. Außerdem fahrt ihr dieses Jahr auch auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich.”

Titel: Monster Hunter Generations Ultimate



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Action-Adventure



Release: 28.08.2018

“Monster Hunter Generations Ultimate ist eine erweiterte Fassung des Action-Rollenspiels Monster Hunter Generations (oder Monster Hunter X), das 2016 für das Nintendo 3DS erschien. Damit gibt unter anderem es zwei neue Kampfstile (Mutstil und Alchemiestil), neue Monster und einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad. Darüber hinaus bietet die Switch-Version 1080p-Support im Dock- und 720p im Handheld-Modus.”

Titel: Strange Brigade



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: 3rd-Person-Shooter



Release: 28.08.2018

“Strange Brigade ist ein Third-Person-Actionspiel von Rebellion, den Machern von Sniper Elite. Im Koop-Shooter können bis zu vier Spieler Teil der Abenteuergruppe sein, die das Grabräuberflair von Indiana Jones mit Hollywood-Szenarien der 30er Jahre mixt. Erforscht und Geballert wird in Ägypten, seine mythologischen und göttlichen Wesen tauchen als Gegner auf. Jede Spielfigur hat eigene Waffen, Fähigkeiten und übernatürlichen Gaben, um spielerische Abwechslung zu gewährleisten.”

Titel: Victor Vran



Plattformen: Nintendo Switch



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 28.08.2018

“In Victor Vran übernimmt man die Rolle des gleichnamigen Helden, der sich in einer Welt voller Ungeheuer sein Geld als Dämonenjäger verdienen muss. Das Entwickler-Studio Haemimont scheut dabei nicht den Vergleich zu Diablo, von dem Victor Vran klar inspiriert ist. Denn die Hauptmerkmale sind Monster totklicken, Loot aufsammeln und den Helden aufzuleveln. Allerdings spielt sich Victor Vran durch Ausweich- und Sprungmanöver um einiges schneller als die altbekannten Genrevertreter.”

Titel: Yakuza Kiwami 2



Plattformen: Playstation 4



Genre: Action-Adventure



Release: 28.08.2018

“Yakuza Kiwami 2 ist eine Neuauflage des Originals Yakuza 2, komplett nachgebildet in der “Dragon Engine” – dieselbe Engine, die bei Yakuza 6: The Song of Life zum Einsatz kam. Das bedeutet: wunderschöne Grafik und nahtlose Übergänge (keine Ladebildschirme!) zwischen Kämpfen oder beim Betreten von Gebäuden. Sprachaufnahmen und Zwischensequenzen wurden neu aufgenommen, um so originalgetreu wie möglich zu bleiben und gleichzeitig die Vorteile der leistungsstärksten Engine der Yakuza-Serie aller Zeiten zu nutzen.”

Titel: Pro Evolution Soccer 2019



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Fußball-Simulation



Release: 31.08.2018

“Pro Evolution Soccer 2019 setzt die PES-Reihe von Konami fort und integriert dabei wie gewohnt einige Änderungen beim Gameplay und der Modus-Auswahl. Erstmals seit knapp zehn Jahren sind die Champions League- und Europa League-Turniere nicht mehr spielbar, weil Konami die Lizenzen dafür verloren hat. “

Titel: Divinity: Original Sin 2



Plattformen: Playstation 4, Xbox One



Genre: Rollenspiel



Release: 31.08.2018

“Divinity: Original Sin 2 ist ein Fantasy-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Es baut auf der Technik und den Spielmechaniken der Enhanced Edition von Divinity: Original Sin (2015) auf, soll seinen Fokus im Vergleich zu dem Vorgänger aber vermehrt Dialoge und Handlung legen. Wir spielen wahlweise als Mensch, Elf, Zwerg oder Echse und wählen obendrein eine Herkunftsgeschichte für unseren Helden. All das beeinflusst, wie die Spielwelt auf ihn reagiert. Unterschiedliche Gruppenmitglieder haben damit auch unterschiedliche Optionen, in menschlichen Adelskreisen sind Zwerge etwa nicht willkommen. Das wird besonders im Koop relevant, den wir mit bis zu vier Spielern angehen können – und das nicht nur miteinander, sondern zum Teil auch gegeneinander, wenn wir darum wetteifern wer eine Quest zuerst löst oder auf welche Weise sie ausgehen soll. Die Kämpfe setzen auf das bewährt geniale Rundentaktik-System von Original Sin, in dem wir Elementarzauber aufs teuflischste kombinieren. Neu dabei sind zahlreiche neue Fähigkeiten, die wir jetzt auch per »Skillcrafting« zu neuen kombinieren dürfen.”

Titel: Naruto to Boruto: Shinobi Striker



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Beat ’em up



Release: 31.08.2018

“Naruto to Boruto: Shinobi Striker ist ein Online-Multiplayer-Spiel auf Basis der beliebten Manga-Reihe, in dem man in 4-vs-4-Kämpfen antritt. Dabei kann man einen eigenen Charakter erstellen. Die Story setzt an, als Naruto zum 7. Hokage geworden ist.”

Titel: Shadows: Awakening



Plattformen: Playstation 4, Xbox One, PC



Genre: Action-Rollenspiel



Release: 31.08.2018

“Shadows: Awakening ist ein einzigartiges, isometrisches Singleplayer-RPG mit taktischen Echtzeitkämpfen. Sie übernehmen die Kontrolle des Devourers – einem aus der Schattenwelt herbeigerufenen Dämonen, um die Seelen längst verstorbener Helden zu verschlingen. Begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Reise mit herausforderndem Gameplay, einer fesselnden Geschichte und umwerfender Grafik.”