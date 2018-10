Call of Cthulhu – Neuer Trailer befasst sich mit dem Wahnsinn

Ende des Monats, pünktlich zu Halloween, wird der Horror-Titel “Call of Cthulhu” für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Auf den nahenden Release stimmt euch ein frisch veröffentlichter Trailer ein.

Die Entwickler des französischen Cyanide Studios (Styx: Master of Shadows, Of Orcs and Men, Game of Thrones) arbeiten zur Zeit an dem Horror-Abenteuer “Call of Cthulhu”, welches euch pünktlich zu Halloween das Blut in den Adern gefrieren lassen möchte. In dem Abenteuer, welches auf den Werken von H.P. Lovecraft basiert und eine eigenständige Geschichte erzählen wird, schlüpfen die Spieler in die Rolle des Detektivs Edward Pierce. Auf Blackwater Island gilt es den Mord an einer Künstlerin zu untersuchen und die Geheimnisse der düsteren Insel zu lüften.

“Als Pierce es auf der Insel mit Walmutationen und verschwindenden Leichen zu tun bekommt, bemerkt er, dass dies erst der Anfang einer sich verzerrenden Realität ist. Als die Ermittlungen immer tiefer in die Gefilde des “Großen Träumers” führen, beginnt Pierce alles Gesehene und Erlebte in Frage stellen. Er ist gezwungen die richtige Balance zwischen seiner Gesundheit und dem, was in den Schatten lauert, zu erhalten. Es heißt, dass Wahnsinn der einzige Weg sei, die Wahrheit zu ergründen”, so die Macher.

“Call of Cthulu” wird hierzulande am 30. Oktober 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Unterhalb des Artikels findet ihr den Anfangs erwähnten Trailer.