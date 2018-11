Battlefield 5 – Erste Testwertungen in der Übersicht inkl. Launch-Trailer

DICE und Electronic Arts haben begonnen den 2. Weltkriegs-Shooter “Battlefield V” auszurollen, denn die ersten Spieler tummeln sich bereits auf den Schlachtferldern herum. Aber wie gut schlägt sich denn nun der neueste Ego-Shooter aus dem Hause DICE? Dies verraten euch die ersten veröffentlichten Testwertungen.

Seit gestern können Xbox One- und PC-Spieler mit einem EA Access- bzw. Origin Access-Abonnement den First-Person-Shooter “Battlefield V” bereits ausgiebig spielen, alle anderen schauen da leider in die Röhre und müssen etwas länger warten, um selbst Hand anlegen zu dürfen. Alle Vorbesteller der Deluxe Edition dürfen sich ab dem 15. November dem Krieg anschließen und am 20. November erfolgt der reguläre Release, wo dann alle anderen Spieler ran dürfen. Zumindest kann man sich jetzt schon einige Testwertungen durchlesen, die einen guten Ersteindruck vermitteln. Darüber hinaus findet ihr in der Auflistung einige Pre-Reviews, die noch keine Wertung abgegeben haben, aber dennoch über die Spielerfahrung berichten.

Laut den Kritikern ist das Gunplay in aufeinanderfolgenden Momenten noch nie so gut gewesen. Zudem sei der Multiplayer-Modus mit vielen kleinen, aber dennoch gut durchdachten System bereichert worden. Auch die Story-Kampagne wird positiv hervorgehoben. Das Kriegsgeschichten-Format, welches im Vorgänger “Battlefield 1” eingeführt wurde, wird durchgehend gelobt.

Einige Kritiker sind jedoch mit der Kartenauswahl im Mehrspieler unzufrieden, denn die meisten der acht zum Launch verfügbaren Karten werden als “unauffällige Blindgänger” betitelt. Zudem habe der Multiplayer etwas von seinem einzigen Glanz eingebüst und sorgt nicht gerade für Begeisterung wie früher.

Die ersten Wertungen zu Battlefield 5

Vorabkritiken ohne Wertung

Quelle: Play3