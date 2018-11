Rückblick und Verlosung: Hitman Neuauflage

Grimmig schaut er drein, Agent 47. Der Auftragskiller der uns bereits seit vielen vielen Jahren in unserer Videospielwelt begleitet. Mit ausgefeilten Taktiken und der richtigen Strategie gibt es in der Serie immer verschiedene Wege ein Ziel auszuschalten. Manchmal reicht es sein Ziel einfach zu eleminieren, manchmal muss Agent 47 aber auch einen kleinen Unfall inszenieren. Die Fantasie der Spieler wird hier ordentlich auf die Probe gestellt und im Netz kursieren viele verschiedene Lösungsansätze.

Die 2016 erschienene Neuauflage der Serie hat dem Agenten mit der Registriernummer 640509-040147 durchaus zu einem würdigen Neustart verholfen. Die “First Season” des Hitman entführte uns in laute Modeshows, idyllische Küstenorte und vieles mehr. Hinzu kamen die besonderen Herausforderungen, die Elusive Targets, die nur einmalig auftauchen. Nur eine Chance einen Auftrag zu erfüllen, keine Hinweise, keine Hilfe, nur realistisches Auftragskiller Business.

Das Spiel hört sich brutal an und könnte vielleicht auch als gewaltverherrlichend dargestellt werden, aber weit gefehlt denn die Gewalt stellt bei Hitman nur einen Nebenaspekt dar. Besonders herausfordernd stellt sich Hitman eher für Fantasie und Vorstellungsvermögen dar. Unschuldige und unbeteiligte zu verletzen gibt Minuspunkte, das gezielte töten unbeteiligter wird bestraft und der WEg ein Ziel auszuschalten ist nicht wirklich einfach. Wer viel Köpfchen beweist und seine Fantasie und sein Vorstellungsvermögen anstrengt wird hier erfolgreich sein. Unserer Meinung nach fördert Hitman ganz gewaltig die Fähigkeiten der Spieler. Planen, Ausführen, Vorsichtiges agieren, nicht entdeckt werden, Kreativität, Alternativmethoden, Plan-B, Beharrlichkeit und Geduld, alles Tags die meiner Meinung nach für Hitman stehen. Wer eine herausforderung sucht, etwas besonderes erleben will, gute Grafik, realistische Schauplätze und ein geniales Gameplay sucht, der wird sich hier Pudelwohl fühlen. Den ersten Level aus Hitman kann man kostenlos testen, danach muss man die Vollversion besitzen.

FÜr den PC hat Hitman folgende mindeste Systemanforderungen: Windows 7 (64-bit), Intel CPU Core i5-2500K 3,3 GHz / AMD CPU Phenom II X4 940, 8 GByte Arbeitsspeicher, Nvidia GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870,DirectX 11. Mehr ist natürlich immer besser, auf einem durchschnittlichen Gaming Laptop sollte das Spiel aber bereits sehr gut laufen.

…und weil es so schön ist verlosen wir an dieser Stelle einmal Hitman für den PC. Jeder der hier einen netten Kommentar hinterlässt warum er, oder gerne auch sie, Hitman haben möchte, vielleicht weil Hitman 2 jetzt bald erscheint, hat die Chance hier bis Montag den 12.11.2018 das Spiel zu gewinnen. Der Gewinner wird hier von uns bekanntgegeben und per E-Mail benachrichtigt, sofern die korrekte E-Mail Adresse beim kommentieren hinterlegt wurde und die DSGVO Bestimmungen akzeptiert worden sind.