1C Company – Alle Spiele auf der Gamescom 2018

Auf der diesjährigen Gamescom 2018 hatten wir die Ehre den größten unabhängigen russischen Software-Entwickler und -Publisher 1C Company zu besuchen und durften uns die zukünftigen Titel des Unternehmens ansehen und spielen. Wir verraten euch in diesem Artikel auf was ihr euch alles gefasst machen solltet.

Stygian: Reign of the Old Ones

Plattformen: PC, Mac, Linux

Genre: Rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel

Release: 2019

Entwickler: Cultic Games

Website: http://www.stygianthegame.com/

Bei “Stygian: Reign of the Old Ones” handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel, welches in der seltsamen Welt von H.P. Lovecraft spielt. Die Spieler können sich einen von acht Charakteren im Stile der 1920er aussuchen, jeder mit seiner eigenen Hintergrundgeschichte und erkunden eine düstere und mysteriöse Welt. Zudem müssen die Spieler darauf acht geben nicht völlig dem Wahnsinn zu verfallen, denn der Wahnsinn hat starke Auswirkungen auf eurer Spielerlebnis. Je mehr der Wahnsinn von euch Besitz ergreift, umso schwieriger das Spiel. Bis zum Release dauert noch zwar etwas, aber über die offizielle Website lässt sich bereits eine kostenlose Demo Version herunterladen. Probiert die Demo doch gleich selbst aus.









Fell Seal: Arbiter´s Mark

Plattformen: PC, Mac, Linux, Xbox One, Playstation 4

Genre: Rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel

Release: 2019

Entwickler: Cultic Games

Website: https://www.fellseal.com/

“Fell Seal: Arbiter´s Mark” ist ein rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel mit einem Fokus auf Story, welches sehr stark von Final Fantasy: Tactics inspiriert wurde. Schlüpft in die Rolle der Herrin Kyrie, einer Agentin des unsterblichen Rats mit der Aufgabe betraut für Stabilität und Ordnung im Land zu sorgen. Erlebt eine epische Fantasy-Geschichte in einer wunderschönen handgezeichneten Grafik. Das Spiel bietet euch umfangreiches Klassensystem mit über 20 Klassen und 200 Fähigkeiten, rüstet eure Charaktere mit über 240 Ausrüstungsteilen aus und verpasst eurer Armee einen ganz individuellen Stil. Aktuell könnt ihr das Spiel über Steam in der Early Access Version für 16,99 Euro erwerben.





Eternity: The Last Unicorn

Plattformen: PC, Xbox One, Playstation 4

Genre: Rollenspiel

Release: 2019

Entwickler: Void studios

Website: http://eternity.voidstudios.com.br/

In “Eternity: The Last Unicorn” erleben Spieler die Geschichte einer jungen Elfin namens Aurehen, die sich zur Aufgabe gemacht hat das letzte lebende Einhorn zu retten. Einst waren die Elfen im Besitz von vier Einhörnern, welche sie von der heiligen Göttin erhielten, doch mit der Zeit wurden die Einhörner den Elfen entrissen und durch Hexerei verflucht. Diese Entwicklung bedroht die Existenz der Elfen. Reist mit Aurehen durch faszinierende Gebiete basierend auf der nordischen Mythologie, trefft einzigartige Charaktere und kämpft um das Überleben der Elfen.





Re-Legion

Plattformen: PC

Genre: Strategie

Release: Herbst 2018

Entwickler: Ice Cold Games

Website: https://re-legion.icecodegames.com/

“Spieler folgen in Re-Legion Elions Aufstieg vom einsamen Propheten zum mächtigsten Verfechter der Religion in der Stadt. Re-Legion stellt das herkömmliche RTS-Genre aus Wirtschaft- und Ressourcenmanagement auf den Kopf. Spieler können gewöhnliche ungläubige Bürger zu ihren Einheiten, den Anhängern, konvertieren. Eingeweihte Kultisten erweitern die Möglichkeiten des Kults auf mehrere Arten: Sie sammeln Cyber-Coins für Upgrades, beten, um Spezialfähigkeiten einsetzen zu können, hacken Gebäude und Werbetafeln, um die Territorien zu vergrößern, konvertieren Bürger und kämpfen gegen feindliche Einheiten oder Ungläubige. Die Glaubensrichtung des Kults hängt von den Glaubenssätzen ab. Diese zahlreichen Dogmen bestimmen, ob die Religion friedlich ist oder Ungläubige verachtet. Jeder Glaubenssatz beeinflusst, wie der Kult versucht, seine Ziele zu erreichen. Für welchen Weg du dich auch immer entscheidest, deine Anhänger werden zusammen einen starken und mächtigen Kult erschaffen”, so die offizielle Beschreibung des Spiels.





Gift of Parthax

Plattformen: PC, Mac

Genre: Strategie

Release: September 2018

Entwickler: Ice Cold Games

Website: http://foldergeiststudios.com/index.html#section-works

“Gift of Parthax” ist “ein 2D-Arena-Kampfspiel mit Top-Down-Ansicht in einem Gothic-Pixelstil. Folge der Geschichte von Arif, einem Magier, der seinen Freund retten muss. Arif versprach, so stark und mächtig zu werden, um den Tod seines Freunds verhindern zu können. Seine einzige Chance besteht darin, die Gegner in Atixas Arena zu besiegen und das Geschenk von Parthax zu erhalten. Entfessle Arifs Macht und überlebe mehrere Saisons mit Wellen von Schergen und mächtigen Bossen mit der Hilfe angepasster und erweiterter Zauber. Vernichte den Champion und erhalte den Hauptgewinn”, so die Steambeschreibung.





Deep Sky Derelicts

Plattformen: PC, Mac, Linux

Genre: Strategie

Release: September 2018

Entwickler: Snowhound Games

Website: http://www.snowhoundgames.com/deep-sky-derelicts/

“Deep Sky Derelicts ist ein Mix aus rundenbasierter Strategie und Rollenspiel mit taktischem Kartenkampf und beliebten roguelike Elementen. Entdecke verlassene Alienraumschiffe, kämpfe, plündere und werte deine Ausrüstung auf. Und das alles in einem retro-futuristischen Comic-Stil”, so die offizielle Beschreibung. Die wichtigsten Features des Spiels sind folgende: Neue Variante eines rundenbasierten Kampfsystems mit Karten, ein

ausgeklügelter Sci-Fi-Comic-Stil & einzigartige Atmosphäre, endlose Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Plündererteams, hoher Wiederspielwert dank prozedural erstellten Inhalten, erlebt die Geschichte einer menschlichen Gesellschaft in einem dystopischen Universum und Zwei Spielmodi: Geschichte und Arena. Auch dieses Spiel könnt ihr bereits in einer Early Access Version über Steam für 15,99 Euro erwerben.





Ancestors Legacy

Plattformen: PC, Xbox One

Genre: Strategie

Release: Anfang 2019 für Xbox One, für PC bereits erhältlich

Entwickler: Destructive Creations

Website: https://destructivecreations.pl/

Anfang 2019 wird das teambasiertes Echtzeitstrategiespiel “Ancestors Legacy” auch für die Xbox One veröffentlicht. Das Spiel wurde sehr stark von der mittelalterlichen Geschichte Europas inspiriert und erweckt vier verschiedene Nationen und ihre Konflikte zum Leben. “Übernehmen Sie das Kommando über Ihre Armee und ziehen Sie in der umfangreichen Kampagne durch das mittelalterliche Europa. Wählen Sie eine der vier verfügbaren Nationen – Wikinger, Angelsachsen, Deutsche oder Slawen. Neben einigen anderen Aufgaben werden Sie feindliche Lager, Dörfer und Städte erobern, überfallen und plündern. Nur wenn Sie die gesamte Palette an verfügbaren taktischen Möglichkeiten und die strategischen Vorteile der Umgebung ausnutzen und Ihre provisorischen Basen und Siedlungen richtig verwalten, werden Sie als Sieger hervorgehen”, so die offizielle Beschreibung zum Titel.