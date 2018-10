WiLD – Michel Ancels ambitioniertes PS4-Projekt weiterhin in Entwicklung

„Rayman“- und „Beyond Good & Evil“-Erfinder Michel Ancel kündigte im Jahr 2014 das Playstation 4 exklusive Open-World Spiel “WiLD” an, wovon es seit langem kein Lebenszeichen gab, doch auf Nachfrage bestätigt der Entwickler, dass weiterhin am ambitionierten Projekt gearbeitet wird.

Lang ist es her, dass wir etwas von dem ambitionierten Open-World Spiel “WiLD” des „Rayman“- und „Beyond Good & Evil“-Erfinders Michel Ancel gehört haben. Die letzte Info zu dem Spiel stammt aus Februar 2017, damals hieß es: “Wir verlieren uns in unserem eigenen Spiel. Das ist eine große Genugtuung. Es warten so viele Landschaften und Situationen, die erkundet werden wollen.” Nach einer so langen Funkstille wird der ein oder andere den Titel bereits abgeschrieben haben, doch zu Unrecht wie sich herausstellt. Auch wenn wir leider keine aktuellen Bilder oder Videos vorweisen können, so gibt es ein Lebenszeichen des Projekts.

Ein reddit User hat sich die Mühe gemacht und nach dem Verbleib des Titels gesucht. Dabei ist er auf einen recht interessanten Instagram Post des Verantwortlichen Michel Ancel gestoßen. Am 06. Juli 2018 besuchte Ancel das Entwicklerstudio Guerilla Games (Horizon: Zero Dawn) und berichtete über dieses Ereignis über Instagram. Der Zweck seines Besuches bleibt geheim, doch denkbar wäre es, dass Ancel für Unterstützung für das Spiel “WiLD” sucht. Darüber hinaus wird Ancel explizit danach gefragt, ob weiterhin an “WiLD” gearbeitet wird, woraufhin dieser bestätigt, dass weiterhin “hart” am Spiel gearbeitet wird. Zudem zeigt sich Michel Ancel auch für das kommende “Beyond Good & Evil 2” verantwortlich, welches aber nicht in seinem Studio Wild Sheep Studio entsteht, sondern bei Ubisoft Montpellier. Demnach springt Ancel zwischen den beiden Projekten hin und her, wodurch beide Projekte beeinflusst werden.

Wann “WiLD” veröffentlicht werden soll ist bisher unklar. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch ein Gameplay Video aus dem Jahr 2015 ansehen. Dabei handelt es sich um das aktuellste Video Material, was wir zu “WiLD” finden konnten.