Wieder bei Gamestop: Seltsames Tauschangebot mit Switch

Unsere Freunde bei Gamestop haben teilweise sowieso schon einen teils fragwürdigen Ruf, aber was Gamestop jetzt wieder für eine Aktion ins Leben gerufen hat ist nicht nur Seltsam, sondern können auch wir nur mit Kopfschütteln quittieren, aber es gibt scheinbar tatsächlich Kunden die das neue Switch Tauschangebot in Anspruch nehmen.

Mancherorts bietet Gamestop die Tauschaktion an, das ihr eure alte Nintendo Switch mitbringt und direkt eine neue kauft und dafür 200 Dollar Rabatt bekommt. Laut Gamestop ist das Angebot für Diejenigen gedacht die von ihrer Standard Version auf ein Special Edition Bundle im besonderen Design upgraden wollen. Doch die Rechnung geht irgendwie nicht wirklich auf, so kostet zum Beispiel die Diablo 3 Edition der Nintendo Switch bereits 360 Dollar und das bedeutet ihr gebt eure alte Switch ab, die ja nun noch gar nicht sooooo unheimlich alt sein kann und bekommt die neue mit einem Spiel, in leicht veränderter Optik für 160 Dollar Aufpreis.

Das diese Aktion aufgeht und es Gamestop gelingt so Konsolen an den Start zu bringen hätten wir nicht gedacht. Ehrlich gesagt habe ich selbst sogar gelacht aber tatsächlich gibt es Kunden hierfür. Es meldete sich auf der bekannten Plattform Kotaku zum Beispiel ein Gamestop Mitarbeiter zu Wort der am entsprechenden Tag einen Vater im Laden hatte der 2 Switch Konsolen seiner Söhne mitgebracht hat und für jeweils 100 Dollar Aufpreis die exklusive Fortnite Switch Variante mitgenommen hat. Der Mitarbeiter gab aber selbst zu verstehen das er die Aktion nicht nachvollziehen könne.

OK Gamestop: Ihr seid Bekloppt! Aber ihr habt damit scheinbar tatsächlich Erfolg! Also wohl doch alles richtig gemacht!?