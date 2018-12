The Division 2 – Alpha-Test in Kürze

Publisher Ubisoft hat im offiziellen Forum zum kommenden Actionspiel “The Division 2” einen technischen Alpha-Test angekündigt, der vom 15. – 18. Dezember in einem kleinen Kreis abgehalten werden soll.

Wie Publisher Ubisoft im offiziellen Forum bekannt gibt, findet vom 15. – 18. Dezember eine technischer Alpha-Test für “The Division 2” statt. Eingeladen werden ausgewählte Spieler, die sich bereits für den Beta-Test registriert haben. Heute sollen die Mails an einen sehr kleinen Kreis von Fans versendet werden, also schaut unbedingt in euren Postfächern nach. Leider fehlt noch die Information, auf welche Plattformen sich der Alpha-Test beschränken wird.

„Die Einladungen werden an eine sehr begrenzte Anzahl von Spielern gesendet, die bereits aus Fans ausgewählt wurden, die sich auf unserer Website registriert haben. Diese Spieler werden ein NDA unterschreiben und ihr Feedback wird für die Entwicklung des Spiels wichtig sein. Die getesteten Inhalte stellen nur einen kleinen Teil des Spiels dar und sind nicht repräsentativ für den endgültigen Umfang und die Qualität von Tom Clancys Division 2, sobald das Spiel veröffentlicht wird”, so Ubisoft im Forum. Zudem versichert der Publisher, dass weitere testphasen vor dem Release des Titels geplant sind, an denen dann auch wieder mehr Spieler teilnehmen können.

“The Division 2” soll am 15. März 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.