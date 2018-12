Insurgency Sandstorm – Ab sofort für PC erhältlich

Focus Home Interactive und die zuständigen Entwickler von New World Interactive haben den taktischen Shooter “Insurgency Sandstorm” für PC veröffentlicht. Passend dazu haben die Verantwortlichen einen Launch-Trailer Online gestellt.

In “Insurgency Sandstorm” treten die Spieler in zwei Teams gegeneinander an, wobei sich der Titel mit seiner Hardcore-Taktik Orientierung deutlich von den First-Person-Shootern abheben soll. Während die Spieler ihre Skills unter anderem in einem kooperativer Mehrspieler-Modus für bis zu acht Spieler oder in einem kompetitiven Mehrspieler-Modus für bis zu 32 Spieler messen müssen, versuchen die Entwickler eine packende Mischung aus Simulation und Arcade zu erreichen. Dabei sollen realistische Elemente sowie schnelles Gameplay verbunden werden, um Spielern ein unvergleichbares Spielerlebnis zu bieten. Der Launch-Trailer liefert eine Mischung aus Zwischensequenzen sowie In-Game-Material.

“Insurgency Sandstorm” ist ab sofort für PC erhältlich. Anfang 2019 sollen Umsetzungen für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One folgen.