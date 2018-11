Square Enix – Erstes Spiel für die Playstation 5 in Entwicklung

Offenbar hat Publisher Square Enix begonnen das erste Triple-A Blockbuster Spiel für die noch nicht angekündigte Playstation 5 zu entwickeln. Diese Information ließ sich kurzzeitig einem LinkedIn-Lebenslauf entnehmen.

Bei Luminous Productions haben die arbeiten an dem ersten PS5-Titel begonnen. Nähere Details zum Titel sind bisher unbekannt und so weiß man nicht, ob es eine Fortsetzung eines bestehenden Franchise wird oder eine komplett neue IP. Der Hinweis auf die Entwicklung des PS5-Titels konnte im LinkedIn-Lebenslauf von Tomohiro Tokoro (3D Character Model Lead Artist) entnommen werden. Mittlerweile ist der Lebenslauf wieder korrigiert worden, doch zuvor war von einem AAA-Titel für PS5 die Rede. Tomohiro Tokoro hat zuvor an Final Fantasy XV und deren DLCs mitgewirkt.

Obwohl es sich hier um den ersten tatsächliche Hinweis auf eine Playstation 5 handelt und die ersten Titel für die Next-Gen entwickelt werden, sollte mit einem nahenden Release nicht gerechnet werden. Die jüngsten Prognosen gehen davon aus, dass die PS5 in einem Zeitraum von Ende 2019 bis Anfang 2021 veröffentlicht wird. Zudem hat Sony die Playstation 5 bislang nicht angekündigt.