Gamescom 2019 wieder in Köln + Termine

Auch die Gamescom 2019 wird wieder in Köln stattfinden. Wir haben jetzt schon die Termine für euch!

Die Gamecom 2018 ist gerade erst vorbei da hagelt es schon wieder Gerüchte. Die Kölnmesse soll umgebaut werden und man rechnet nicht damit das die Umbauarbeiten schnell beendet sein werden. Doch aufatmen ist angesagt, die Gamescom 2019 wird auf jeden Fall wieder in Köln stattfinden. Die Termine für die Gamescom 2019 stehen natürlich auch schon fest.

Wann ist die Gamescom 2019?

Die Frage nach dem Termin der Gamescom 2019 ist ganz natürlich. Auf der offiziellen Seite der Gamescom wird der kommende Gamescom Termin 2019 angegeben mit Dienstag 20.08.2019 (Fachbesuchertag) bis Samstag 24.08.2019. Damit hält der Veranstalter die terminverschiebung von diesem Jahr bei und veranstaltet auch die Gamescom 2019 an den neuen Wochentagen.

Im letzten Jahr noch war die Gamescom Mittwochs gestartet und konnte bis Sonntags besucht werden. Seit 2018 sind die Termine auf Dienstags vorgezogen worden und so wird auch die Gamescom 2019 mit einem Dienstag starten. So bleibt euch der Sonntag noch zum erholen, denn nicht alle werden in dieser Zeit Urlaub haben.

Für uns bei Playstation Choice ist das die 6.te Gamescom, für die Veranstaltung selbst war die Gamescom 2019 das Zehnte Jubiläum, in Köln. Wie die Zeit verfliegt…