Fortnite für Android – Gefahr droht im Play Store

Gut zu lachen hat, wer zuletzt lacht, dachten sich auch die Macher bei Epic Games und gaben jüngst bekannt das der Shooter Fortnite Battle Royale nicht im Google Play Store erscheinen wird. Vielmehr wird Epic Games die Provision von 30% für jeden Verkauf über Google umgehen und die App letztlich ohne Google Play Store Support anbieten. Bisher ist noch keine offizielle Fortnite Version für Android erschienen. Das muss an dieser Stelle festgehalten werden. Fortnite wird zuerst für das Galaxy Note 9 erscheinen und damit erst einmal exklusiv für Samsungs neues Powerflagschiff verfügbar sein. Aber keine Angst mit der Zeit werden auch alle anderen Systeme bedient werden. Die exklusivität wird lediglich für 3 Monate gelten, danach will Epic Games das Spiel auch für viele andere handymodelle optimiert veröffentlichen.

Leider gibt es im Googel Play Sotre trotzdem eine Menge Apps, die offensichtlich Googles Qualitätskontrolle durchgerutscht sind und sich Fortnite nennen. Aktuell verzeichnen wir einen Sprunghaften Anstieg der Apps mit Fortnite Bezug. Google warnt selbst davor entsprechende Apps herunterzuladen und geht davon aus das die meisten der Apps in kürze schon aus dem Playstore verschwinden werden.

Für mich persönlich ist es wichtig alle Fortnite Fans darauf hinzuweisen das es keine offizielle Fortnite App im Google Pla Store gibt und auch nie geben wird! Entwickler Epic Games veröffentlicht aus finanziellen Gründen keine Version im Google Play Store. Bei google Play wird es niemals ein Fortnite geben. Das Spiel wird exklusiv über die Epic eigenen Server vertrieben. Fortnite für Android wird also lediglich beim Hersteller verfügbar sein.

Ich persönlich möchte aber an dieser Stelle auch noch einmal eindringlich darauf hinweisen das Fortnite Battle Royal für Android nur ein Multiplayermodus ist, genauso wie Fortnite für PS4. Es gibt einen kostenpflichtigen Storymodus der unheimlich Laune bringt, auch wenn er im Early Access ist. Fortnite rettet die Welt PS4 ist ein Modus der mich schon viele Stunden an die Konsole gebunden hat und ehrlich einen Blick wert ist. Gönnt euch die 40 Euro und steigt ein in den Story Modus von Fortnite, es wird sich lohnen!