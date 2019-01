Dreams – Meldet euch jetzt für die Creator’s Beta

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gibt, könnt ihr euch ab sofort für die Beta von Media Molecules Spiele-Baukasten “Dreams” für die Playstation 4 registrieren.

Ab sofort könnt ihr euch für die “Creator’s Beta” für das kommende Baukasten-Spiel “Dreams” anmelden. Dabei solltet ihr schnell sein, denn bereits am 11. Januar werden registrierte Spieler für die Beta erwählt. Leider können die Entwickler von Media Molecule nicht sicherstellen, dass alle interessierten Spieler an der Beta teilnehmen können.

Um euch für die “Creator’s Beta” zu melden, müsst ihr nur eure PlayStation Network Online ID – sprich euren Onlinenamen – angeben. Solltet ihr in Amerika leben oder die Beta an eurem amerikanischen Account testen wollen, dann meldet euch unter folgenden Link an. Europäer müssen sich hier regestrieren.

Die “Creator’s Beta” läuft vom 11. bis zum 21. Januar. Bedenkt bitte, dass ihr nichts von der Test-Phase an die Öffentlichkeit weiter geben dürft, da die Beta an eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) gekoppelt ist. Dementsprechend wird es keine Streams oder Veröffentlichungen von Screenshots und Videos geben.

Bisher gibt es keinen konkreten Veröffentlichungstermin für das Playstation 4 exklusive “Dreams” von Media Molecule, doch es kann davon ausgegangen werden, dass der Titel noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.