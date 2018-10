Darksiders 3 – Angaben zur Spielzeit

Ende November wird das Action-Adventure “Darksiders 3” von THQ Nordic veröffentlicht, aber wie lange wird euch das neue Abenteuer unterhalten können? Auf diese Frage antworten die Verantwortlichen von THQ Nordic.

Wie es in der “Darksiders”-Reihe üblich ist, schlüpfen die Spieler auch im dritten Ableger erneut in eine neue Rolle. Statt mit den apokalyptischen Reitern Krieg (War) oder Tod (Death) den Dämonen und Engeln eins auf die Mütze zu geben, schlüpfen die Spieler dieses Mal in die Rolle von Wut (Fury), die laut den Entwicklern deutlich schwächer gepanzert ist, als die anderen Reiter. Daher wahrt sie im Kampf eine nötige Distanz und setzt ihren Gegnern mit Peitschenhieben und magischen Fertigkeiten zu.

Aber wie lange wird euch Furys Abenteuer unterhalten? Die Antwort darauf lieferte Reinhard Pollice, Business & Product Development Director bei THQ Nordic. Demnach soll sich die Spielzeit auf dem Niveau des ersten “Darksider”-Teils bewegen. “Bei der Spielzeit handelt es sich immer um eine knifflige Frage, da sie von vielen Faktoren abhängt. Im Durchschnitt würden wir sagen, irgendwo bei etwa 15 Stunden und mehr, was dem ersten Darksiders ähnelt”, so Pollice. Gleichzeitig bestätigte er auch, dass der Titel Gebrauch von der HDR-Technologie machen wird.

“Darksiders 3” soll am 27. November 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.