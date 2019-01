Anthem – 15 Minuten Gameplay aus der Dezember-Alpha

Im letzten Monat durften die ersten auserwählten Spieler in die Sci-Fi-Welt von Biowares kommenden Shooter-Rollenspiel “Anthem” tauchen. In der Alpha war eine Mission spielbar, welche einen guten Einblick auf die Spielmechaniken des Titels geben sollte. In einem aktuellen Video könnt ihr euch die Mission aus der Dezember-Alpha ansehen und euch selbst einen Eindruck verschaffen.

Während im Dezember eine kleine Anzahl an glücklichen Fans die Gelegenheit bekommen hat an einem Alpha-Test zu Biowares kommenden Online-Shooter-Rollenspiel “Anthem” teilzunehmen, folgt am 25. Januar ein weiterer Test. Wie ihr an der nächsten Test-Phase teilnehmen könnt, haben wir euch bereits hier verraten. Solltet ihr auch die zweite Phase verpassen oder die Bedingungen aus prinzipiellen Gründen nicht erfüllen wollen, dann könnt ihr an der dritten Test-Phase, welche vom 01. bis zum 03. Februar abgehalten wird, teilnehmen. Die dritte Test-Phase ist an keine Bedingungen geknüpft und kann kostenlos im jeweiligen Store auf der Plattform eurer Wahl heruntergeladen werden.

Laut den Testern spielt sich “Anthem” ähnlich wie Activions “Destiny” und auch das 15-minütige Video unterstreicht diese Aussage. Im Video werden die Spieler in die gefährliche Wildnis geschickt, um eine vermisste Person ausfindig zu machen. Wie es sich für ein actiongeladenes Ballerspiel gehört, müssen selbstverständlich auch viele Kämpfe bestritten werden, während der “Ground Operator” die Spieler mit Hinweisen und Befehlen versorgt.

“Anthem” wird am 22. Februar für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch das Video ansehen.