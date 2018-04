PixARK – Minecraft trifft ARK: Survival Evolved – Trailer und Early Access-Termin

Habt ihr Bock auf „ARK: survival Evolved“ aber mit putziger „Minecraft“-Grafik? Dann hat Snail Games genau das richtige Spiel für euch parat. Das Open-World-Sandbox-Survival-Game „PixARK“ wurde mit einem ersten Trailer versehen, der euch ein paar Einblicke auf das Spiel liefert. Zudem gibt es auch schon einen Early Access-Termin, welcher ebenfalls mit einem Trailer angekündigt wurde. Die Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Mit „PixARK“ kündigt Snail Games ein neues Open-World-Sandbox-Survival-Game in Voxel-Grafik an, welches noch in diesem Jahr für PC, Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden soll. Durch die Voxel-Grafik wird man ganz schnell an „Minecraft“ erinnert, was besonders jüngere Spieler ansprechen soll. PC- und Xbox One-Spieler können bereits ab dem 27.März 2018 in die Voxel-Welt abtauchen und in der Early Access Phase ihre Abenteuer erleben. Spieler auf der Playstation 4 und Switch müssen sich leider noch bis zum Release der Vollversion gedulden. Einen genauen Erscheinungstermin hat „PixARK“ bisher nicht spendiert bekommen.

„In PixARK wacht eine Gruppe von Spielern gestrandet auf einer mysteriösen Insel auf“, heißt es in der offiziellen Spielbeschreibung. „Um zu überleben, müssen sie jagen, ernten, Gegenstände herstellen, Getreide anbauen und Gebäude zum Schutz bauen, um sich vor Dinosauriern, Naturgefahren und potenziell feindlichen menschlichen Spielern zu schützen. Mit Fähigkeiten und den natürlichen Ressourcen, die sie umgeben, müssen Spieler bösartige Kreaturen zähmen oder töten und lernen, zwischen den Welten zu reisen, um die Geheimnisse zu entdecken, die sie umgeben.“

Die Features laut Hersteller

Einzelspieler und Online-Multiplayer

Die Fähigkeit, Gegenstände zu sammeln und herzustellen und Basen zu bauen

Über 100 Dinosaurier und andere Kreaturen zähmen, trainieren und reiten

Charakterentwicklung und Anpassung

Prozedural generierte Welten, in denen keine Welt der anderen gleicht

Kreativer Modus, mit dem Spieler konstruieren können, was immer sie sich vorstellen können

Mehr als acht einzigartige Biome, darunter Wüsten, Dschungel, Höhlen und mehr

Prozedural generiertes Quest-System, um die Spieler aktiv in ihren Welten zu halten